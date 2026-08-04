Cipolletti dirá presente en el Desafío ECO YPF 2026.

Por séptima vez en su historia, la comunidad educativa del CET 22 confirmó su participación en el emblemático Desafío ECO YPF 2026.

Por séptima vez en su historia, la comunidad educativa del CET 22 confirmó su participación en el emblemático Desafío ECO YPF 2026 , el certamen nacional que convoca a más de 100 escuelas técnicas de todo el país para diseñar, construir y hacer competir vehículos eléctricos.

La institución vuelve a poner a la ciudad en lo más alto de la formación tecnológica con un proyecto a cargo de los estudiantes de 5º año , quienes están trabajando activamente en la puesta a punto del vehículo. A través de este proceso, los jóvenes aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos en las aulas para llevar su diseño a las pistas en la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires , sede del evento.

Los profesores a cargo del proyecto son Dario Albani, Ruben Diaz, Ailin Prendes y Dario Perez que acompañarána a los 7 jóvenes participantes.

Convocatoria a sponsors y empresas locales

Llevar a cabo una propuesta de esta magnitud requiere un importante despliegue de recursos económicos y materiales. Por este motivo, el equipo del CET 22 lanzó una campaña de búsqueda de colaboración orientada a comercios y empresas locales.

Las firmas e instituciones interesadas en auspiciar la participación de los alumnos pueden sumarse mediante donaciones económicas o aportes de insumos técnicos. A cambio, el colegio ofrece espacios publicitarios en la carrocería del karting y difusión activa en sus redes sociales oficiales durante todo el desarrollo de la competencia.

Con trabajo en equipo y el respaldo del sector privado, los estudiantes cipolleños buscan concretar el sueño de representar a la región en una de las pruebas de ingeniería escolar más destacadas de la Argentina.

Para poder contactarlos se puede hacer a través del Whatsapp: 2994192791. También invitan a ver su recorrido y preparación para instancias anteriores en la cuenta de Instagram @desafioeco.cet22.

El desafio ECO YPF

El desafío ECO YPF consiste en la construcción de un vehículo eléctrico respetando un reglamento de más de 60 páginas que fija medidas, pesos y características técnicas. Los jóvenes estudian y se capacitan para rendir la evaluación para formar parte del equipo, esto convierte al proyecto en una actividad de gran valor pedagógico. “Ellos rinden porque quieren, no hay obligatoriedad'', indicó Albani.

Fueron 30 estudiantes los que rindieron el examen para participar del proyecto del karting, de los cuales seis alumnos aprobaron los contenidos y el reglamento para llevar adelante la construcción. El valor de la participación de los estudiantes reside en que no forma parte de una materia obligatoria, es una iniciativa que se lleva adelante desde el 2019.

Los premios del Desafío ECO YPF

En diálogo con LM Cipolletti, el profesor Darío Albani destacó el valor de esta oportunidad, subrayando que el mayor reconocimiento para la comunidad educativa es la posibilidad misma de estar presentes y representar a la institución en esta instancia.