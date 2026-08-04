Un hombre murió en su casa del barrio San Pablo y su pareja resultó herida: cuál es la principal hipótesis

Ocurrió cerca del mediodía de este martes. Fiscalía y policías trabajan en el lugar. Hasta el momento no habrían encontrado indicios de criminalidad.

El edificio donde falleció el hombre mayor. Policía y Fiscalía trabaja en el lugar. Integrantes del Gabinete de Criminalística realizaban pericias.

Un notable operativo policial se desarrolla desde el mediodía de este lunes en un sector del barrio San Pablo de Cipolletti a raíz del fallecimiento de un vecino mayor.

En el hecho, que está en plena tarea investigativa, también resultó lesionada su esposa, quien fue trasladada al hospital local.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, la víctima tenía alrededor de 75 años de edad y residía junto a su pareja en un edificio de departamentos ubicado en la calle Río Santiago 77.

Trascendió que hasta el momento los investigadores excluían la participación de terceros, por lo que se presumía que el fatal desenlace habría sido producto de una autoagresión provocada con un objeto cortante.

La hipótesis sostiene que la mujer habría intentado intervenir, y allí habría resultado herida. De todos modos, se aclaró que no es una conclusión terminante, y que todo depende de los resultados de la pesquisa que se puso en marcha.

Para arribar a mayores certezas, se estimaba que iban a trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial de General Roca para someterlo a una autopsia que determine las causas de la muerte.

Calle cortada al tránsito

Efectivos de la Comisaría Cuarta habían cortado la circulación vehicular de la calle Río Santiago entre San Martín y Rodolfo Walsh. Ese tramo había sido acordonado y solo permitían el acceso a los vecinos que tienen residencia en el lugar. El mismo edificio donde ocurrió el incidente también había sido delimitado con cintas de precaución.

Se pudo observar que se encontraba el fiscal de turno Guillermo Ibáñez acompañado por la adjunta Julieta Della Cha.

En tanto que los integrantes del Gabinete de Criminalística, vestidos con overoles blancos y guantes, ingresaron al inmueble para iniciar los trabajos periciales de rigor.

Los vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por el gran despliegue de uniformados. Un comerciante cercano consultado por LM Cipolletti indicó que no se observaron movimientos sospechosos ni tampoco gritos que le hicieran pensar que había ocurrido un evento trágico.