Intentaron abrir una camioneta, huyeron y todo terminó con un operativo cerrojo en Cipolletti

Tres sospechosos escaparon tras un intento de robo en Roca, pero el Anillo Digital siguió cada movimiento hasta un operativo cerrojo en Cipolletti.

El vehículo fue interceptado en la esquina de Estado de Israel y Tres Arroyos por efectivos del Destacamento 114°. Foto: Gentileza.

Una rápida llamada al 911 RN Emergencias y el trabajo coordinado entre los operadores del sistema de monitoreo y la Policía de Río Negro permitieron localizar en Cipolletti a tres hombres que habían intentado abrir una camioneta estacionada en General Roca.

El procedimiento se inició durante la mañana de este martes y culminó con un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo en el que escapaban , luego de un seguimiento en tiempo real a través del Anillo Digital.

El hecho ocurrió minutos antes de las 9 de la mañana en la zona del Paseo del Bicentenario , en Roca. Una mujer advirtió que tres hombres merodeaban su camioneta Toyota Hilux e intentaban abrirla.

Sin perder tiempo, llamó al 911 RN Emergencias y aportó un dato que resultó determinante: los sospechosos escapaban en un Volkswagen Fox negro que circulaba sin la patente trasera.

Con esa información, los operadores activaron de inmediato el protocolo de búsqueda y cargaron las características del vehículo en el sistema del Anillo Digital.

El Anillo Digital detectó el auto rumbo a Cipolletti

Ante la posibilidad de que el automóvil se dirigiera hacia Cipolletti, el Centro de Despacho de esa ciudad fue alertado y comenzó el monitoreo de los accesos mediante las cámaras de videovigilancia.

Poco después, el Volkswagen Fox fue detectado circulando por la Ruta Nacional 22, a la altura del cruce con Julio Dante Salto.

Desde ese momento, las cámaras realizaron un seguimiento en tiempo real, permitiendo conocer el recorrido del vehículo mientras ingresaba a la ciudad.

Operativo cerrojo y tres demorados

Con la ubicación precisa del automóvil, las distintas unidades policiales reorganizaron el despliegue y ocuparon posiciones estratégicas para impedir la fuga.

Finalmente, el Volkswagen Fox fue interceptado en la esquina de Estado de Israel y Tres Arroyos por efectivos del Destacamento 114°, con el apoyo de otras unidades.

En el vehículo viajaban tres hombres mayores de edad: dos domiciliados en Neuquén, de 37 y 45 años, y un tercero de 24 años oriundo de Añelo.

Los tres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Cuarta para la averiguación de antecedentes, mientras que el vehículo fue inspeccionado en presencia de testigos y se realizaron las diligencias correspondientes.

El valor de una denuncia a tiempo

Desde la Policía destacaron que el procedimiento fue posible gracias a la rápida reacción de la víctima, que brindó información precisa al 911, y al trabajo coordinado entre los operadores del sistema de emergencias, el Anillo Digital y los efectivos desplegados en las calles.

La información obtenida durante el operativo será incorporada a las actuaciones para avanzar en la investigación del intento de robo ocurrido en General Roca.