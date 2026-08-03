Compró los últimos dos cartones, ganó una camioneta 0 km y tomó una decisión que emocionó a todos

El afortunado fue un vecino de Allen, pero el premio terminó en manos de su hija. La historia detrás de la Fiat Titano 4x4 conmovió a toda la familia.

Un vecino de Allen resultó ser el ganador de una espectacular Fiat Titano 4x4 0 kilómetro. Foto: Gentileza.

Una visita a la subagencia de su barrio para jugar a la Quiniela terminó convirtiéndose en una de las historias más emotivas del Patagonia Telebingo.

Un vecino de Allen llegó minutos antes del cierre y el agenciero le ofreció los dos últimos cupones disponibles para el Sorteo Extraordinario de junio. Aprovechó la promoción 2x1 , se llevó ambos cartones y siguió con su rutina, sin imaginar lo que estaba por ocurrir.

Apenas dos días después, el titular de la Agencia Oficial 53 , conocido como el "Gringo de la Suerte", golpeó la puerta de su casa para darle una noticia difícil de creer: uno de sus cartones había resultado ganador de la espectacular Fiat Titano 4x4 0 kilómetro .

En un primer momento pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, cuando comprobó el número del cupón ganador, la emoción lo desbordó. Hubo lágrimas, abrazos y una llamada telefónica que marcaría para siempre a su familia.

El regalo que nadie esperaba

Del otro lado del teléfono estaba Martina, su hija. Ella creyó que su padre solo quería compartirle la alegría del premio, pero la sorpresa fue mucho mayor.

El hombre le anunció que la camioneta sería para ella. Así, Martina pasó de enterarse de la noticia a convertirse, en cuestión de minutos, en la flamante dueña del vehículo 0 km.

"Siempre jugamos en familia"

Al retirar el premio, Martina contó que en su casa tienen la costumbre de participar del Patagonia Telebingo en familia y que, después de muchos años de jugar, esta fue la primera vez que obtuvieron un premio de semejante magnitud.

La experiencia, aseguró, renovó la ilusión de todos y ya piensa en participar del próximo Sorteo Extraordinario de septiembre.

Qué premios habrá en septiembre

El próximo Sorteo Extraordinario del Patagonia Telebingo se realizará bajo la modalidad "sale o sale" y pondrá en juego una moto, un cuatriciclo y un sueldo mensual de $1.200.000 durante seis meses.

Para Martina, la historia deja una enseñanza que ahora comparte con todos: "La suerte llega cuando menos lo esperás; lo importante es no perder nunca la fe".