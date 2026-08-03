Un vecino escuchó sus gritos desesperados y la salvó de las agresiones de su pareja

Ocurrió meses atrás en un domicilio de Cipolletti. El ataque le provocó lesiones leves a la mujer. El hombre admitió su culpa en un juicio abreviado y fue condenado.

Otro caso de violencia de género fue tramitado en los tribunales de Cipolletti.

Una mujer que estaba siendo brutalmente agredida por quien era su pareja fue rescatada por la Policía luego de que un vecino que había escuchado sus gritos desesperados alertara lo que estaba sucediendo. El incidente se produjo el 14 de enero de este año en un domicilio de Cipolletti , donde convivían el violento y la víctima.

La acusación expuesta por el fiscal Diego Vázquez detalló que el hecho se inició alrededor de las 2 de la madrugada cuando se enfrascaron en una discusión que se tornó violenta cuando GAS -así lo identifican- la tomó de las muñecas, forcejearon y el hombre le dio “cachetadas” en la cabeza y la agarró de los pelos.

La víctima intentó defenderse del ataque y gritó pidiendo ayuda. Pero él agresor siguió con su furia y la tomó del cuello para ahorcarla, amenazándola que “la iba a matar o se mataba él”.

El aviso que permitió rescatarla

Pero el oportuno aviso dado por el vecino, quien escuchó exclamaciones, permitió que llegara la policía y detuviera al agresor. Tras ser rescatada la chica fue trasladada al hospital local, donde una médica de guardia le certificó "...hematoma en brazo izquierdo, hematoma en mano derecha dolorida la movilización...".

GAS fue imputado por el delito de “lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por haber sido cometidas por un hombre a una mujer en contexto de violencia de género, en concurso real con amenazas”.

La causa, que se tramitó en los tribunales de Cipolletti, derivó en un juicio abreviado consensuado entre la Fiscalía y el defensor Oficial Mario Nolivo.

La propuesta, presentada al juez Guillermo Baquero Lazcano, establecía imponerle al hombre una pena de seis meses de prisión en suspenso -que no lo lleva tras las rejas- , viable porque carecía de antecedentes penales.

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Pero además el acuerdo incluía el cumplimiento de pautas de conducta por el término de dos años. Entre ellas se fijaba la prohibición de acercamiento personal y de contacto con la víctima por cualquier medio.

La mujer manifestó que aceptaba el ofrecimiento. Aclaró que desde que sucedió el hecho “no ha tenido ningún incidente con el imputado de quien se separó de manera definitiva”.

El hombre también avaló la resolución postulada, y aclaró que admitía haber cometido el ataque. La misma postura expresó su defensor al considerar que las evidencias recabadas en la investigación situaban como culpable y que el acuerdo resultaba “conveniente a los intereses de su asistido”.

El juez Baquero Lazcano resolvió homologar el acuerdo ofrecido por las partes al destacar las pruebas reunidas por la fiscalía que acreditaban la culpabilidad. Mencionó que había quedado corroborado que GAS y la mujer habían sido pareja y que compartían una vivienda. También valoró la confesión del propio imputado.

Las medidas de comportamiento

La condena a seis meses de prisión en suspenso incluyó las reglas de comportamiento que GAS deberá cumplir por el lapso de dos años. Tendrá que fijar domicilio y no mudarse sin autorización, someterse al control del Patronato de Presos y Liberados y presentarse al Juzgado de Ejecución Penal cada dos meses, no abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse del consumo de drogas, no cometer otros delitos y respetar la prohibición de acercamiento personal y contacto por cualquier medio con la víctima.