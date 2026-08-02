Habló el concejal herido de un balazo en Ingeniero Huergo: "Me salvé de la muerte por apenas un centímetro"

Es Enzo D`Amico, quien integra el cuerpo de Cervantes. Ya recibió el alta e hizo un posteo en el que agradeció las muestras de solidaridad y resaltó su fe en Dios.

El concejal D´Amico se recupera tras el balazo sufrido durante el robo de su moto. Dijo que estuvo cerca de morir y agredeció las muestras de solidaridad.

El concejal Enzo D`Amico de la localidad rionegrina de Cervantes se recupera del balazo que sufrió en la zona de la ingle durante un asalto perpetrado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado sobre la Ruta Nacional 22 a la altura del acceso a Ingeniero Huergo , por donde la víctima se trasladaba en su moto Motomel Mondial Max 110 .

D`Amico fue ayudado por dos vecinas y luego trasladado al hospital, donde lo asistieron y tras constatar su buen estado de salud, fue dado de alta, aunque aún tiene la ba

Con el correr de las horas el dirigente publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuenta como se encuentra, agradece las muestras de solidaridad recibidas y resalta su fe religiosa

Crudo relato

“Antes que nada, quiero contarles que, después de haber sufrido un hecho de inseguridad digno de una película de Hollywood, estoy bien y ya recibí el alta médica”, explicó.

Agregó que “el proyectil será retirado más adelante”, y al referirse a la dramática experiencia padecida resaltó que “Me salvé de la muerte por apenas un centímetro y de que no se dañara ningún vaso sanguíneo por un milímetro”.

De acuerdo a lo que destacó, “No fue suerte, fue Él”, sostuvo en alusión a su credo. También descartó cualquier tipo de motivación política o personal. “Hoy me tocó vivir esto a mí, pero lamentablemente es algo que le puede pasar a cualquiera”, advirtió.

“Esta fue, sin dudas, la situación más difícil que me tocó atravesar en mi vida. Me deja enseñanzas y reflexiones que invitan a valorar lo verdaderamente importante: no permitir que intereses personales o diferencias nos hagan olvidar que la vida es lo más valioso que tenemos”, agregó.

Sostuvo que “Estoy atravesando una etapa en la que encontré en Dios un camino y una palabra que me sostienen. Confío plenamente en que fue Él quien me protegió y me dio una nueva oportunidad para seguir escribiendo mi historia”.

En cuanto a los agradecimientos, los extendió “a cada persona que me escribió preocupada por mi estado. Fueron muchísimos los mensajes, y cada uno de ellos fue un verdadero mimo al alma. En los momentos difíciles es cuando más se pone a prueba la calidad humana, y me siento profundamente agradecido por el cariño y el tiempo que se tomaron para acompañarme”.

También recordó a quienes, “más allá de cualquier diferencia política o de pensamiento, eligieron priorizar la vida y las relaciones humanas. Ojalá esta experiencia nos recuerde a todos que, por encima de cualquier discusión, siempre está el valor de la vida y el respeto por el otro”.

“Gracias a todos por sus mensajes, sus oraciones y el cariño que me hicieron llegar. Los llevo en el corazón”, cerró D’Amico

Cómo fue el ataque

Según la información proporcionada por allegados a la investigación, el asalto ocurrió alrededor de las 00:10 en el kilómetro 1146, mientras el edil circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Mondial Max 110.

De acuerdo con el relato que la víctima brindó a las fuerzas policiales, fue interceptado por dos motocicletas tipo enduro ocupadas por cuatro delincuentes. Los atacantes se ubicaron a ambos lados de su rodado para encerrarlo y obligarlo a reducir la velocidad.

En medio de la maniobra, uno de los acompañantes efectuó disparos con un arma de fuego, logrando intimidar al funcionario para que detuviera su marcha. Tras apoderarse de la motocicleta, los asaltantes le ordenaron bajo amenaza que abandonara el lugar.

Auxilio y atención médica

A pesar de encontrarse herido, D’Amico logró correr hacia la colectora norte de la Ruta 22, donde fue asistido por dos mujeres que transitaban por la zona. Ellas se encargaron de trasladarlo de urgencia al Hospital de Ingeniero Huergo.

En el nosocomio, los profesionales de la salud confirmaron que presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la ingle y le brindaron las primeras atenciones para estabilizarlo. Aún no trascendieron datos de la investigación y la búsqueda de los atacantes.