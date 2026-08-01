Violento asalto en la Ruta 22: Balearon a un concejal para robarle la moto

El hecho ocurrió en los primeros minutos de este sábado. Una vez herido, el edil logró correr hacia la colectora y dos mujeres lo socorrieron.

Un violento asalto conmociona a la región. En los primeros minutos de este sábado, sobre la Ruta Nacional 22 a la altura del acceso a Ingeniero Huergo , el concejal de Cervantes, Enzo D’Amico , fue baleado durante el robo de su motocicleta.

Según la información proporcionada por allegados a la investigación, el asalto ocurrió alrededor de las 00:10 en el kilómetro 1146 , mientras el edil circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Mondial Max 110 .

De acuerdo con el relato que la víctima brindó a las fuerzas policiales, fue interceptado por dos motocicletas tipo enduro ocupadas por cuatro delincuentes . Los atacantes se ubicaron a ambos lados de su rodado para encerrarlo y obligarlo a reducir la velocidad.

El concejal Enzo D'Amico.

En medio de la maniobra, uno de los acompañantes efectuó disparos con un arma de fuego, logrando intimidar al funcionario para que detuviera su marcha. Tras apoderarse de la motocicleta, los asaltantes le ordenaron bajo amenaza que abandonara el lugar.

Auxilio y atención médica

A pesar de encontrarse herido, D’Amico logró correr hacia la colectora norte de la Ruta 22, donde fue asistido por dos mujeres que transitaban por la zona. Ellas se encargaron de trasladarlo de urgencia al Hospital de Ingeniero Huergo.

En el nosocomio, los profesionales de la salud confirmaron que presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la ingle y le brindaron las primeras atenciones para estabilizarlo.