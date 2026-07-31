Río Negro abre cursos digitales gratuitos junto a Fundación YPF: cómo inscribirse

La provincia abrió la inscripción a dos cursos digitales gratuitos, junto a Fundación YPF, para mayores de 18 años . Conocé a qué localidades estará apuntado y qué propuestas ofrecerán.

El Gobierno de Río Negro abrió la inscripción a dos cursos digitales gratuitos , junto a Fundación YPF para mayores de 18 años. El foco estará en sumar herramientas que fortalezcan sus habilidades del futuro laboral.

La iniciativa forma parte del rumbo de desarrollo productivo y energético que impulsa la Provincia, con el objetivo de que el crecimiento de Río Negro se traduzca en más conocimientos, oportunidades y preparación para sus habitantes.

En esta etapa, la convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años con residencia en Sierra Grande , Valcheta y San Antonio Oeste , tres localidades estratégicas de la región Atlántica . El plazo de inscripción se extiende hasta el 12 de agosto ya que el cursado comienza el martes 18 de agosto.

La capacitación buscará brindar herramientas digitales para la profesionalización de los emprendimientos.

Las propuestas son Data Analytics + IA y Project Management + IA. Ambas son de nivel inicial y se dictarán a través del programa Energía Digital de Fundación YPF a partir del 18 de agosto.

Una agenda conjunta de formación y desarrollo

La propuesta profundiza el trabajo articulado entre el Gobierno de Río Negro y Fundación YPF, que sostienen una agenda común orientada a la capacitación, el empleo y el desarrollo territorial.

Con estas herramientas, la Provincia busca acompañar a las comunidades y preparar a las y los rionegrinos para que puedan ser protagonistas de las transformaciones productivas y tecnológicas que ya están en marcha.

Servicio de Empleo Rionegrino, clave para vincular empresas y trabajadores

El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) afianza su rol como puente entre las empresas y quienes buscan trabajo. En el primer semestre de 2026 gestionó 1.400 puestos laborales, articuló 86 búsquedas con 45 empresas y superó los 12.500 currículums registrados, ubicándose además entre los tres sitios institucionales más visitados de la provincia.

El crecimiento en la utilización de SER refleja la necesidad de contar con herramientas públicas, digitales y accesibles que faciliten el encuentro entre las capacidades laborales disponibles en la provincia y las necesidades de las empresas que desarrollan sus actividades en Río Negro.

Las búsquedas gestionadas estuvieron principalmente vinculadas con la industria, la construcción y los proyectos energéticos. Entre los perfiles más solicitados se encuentran montadores de estructuras metálicas, conexionistas, electricistas industriales, personal de Seguridad e Higiene, ayudantes de obra, oficiales sanitaristas, operadores de grúas e hidrogrúas, técnicos en Medio Ambiente, técnicos en Seguridad e Higiene y supervisores de montaje y obra.

Se destaca que la Secretaría de Trabajo no interviene en la selección del personal ni define las contrataciones. Su tarea consiste en recibir las búsquedas, difundirlas y facilitar el contacto entre las empresas y las personas registradas en la plataforma. En este sentido, Son las propias firmas las que analizan los perfiles y seleccionan a quienes se ajustan a sus necesidades.

Además de administrar SER, la Secretaría es la autoridad de aplicación de la Ley Provincial 80/20. A través de su cuerpo de inspectores, fiscaliza que al menos el 80% del personal contratado en las actividades alcanzadas por la normativa sea rionegrino y promueve que, dentro de ese porcentaje, exista un piso del 20% de contratación de mujeres y diversidades.