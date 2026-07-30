La Vuelta de la Manzana se prepara para una nueva edición: cuándo se presenta

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las competencias más emblemáticas del automovilismo regional.

La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) habilitó esta semana el registro de inscripciones para la 55ª edición del '' Rally Vuelta de la Manzana ''.

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las competencias más emblemáticas del automovilismo regional.

En marco de una nueva fecha del Campeonato Regional de Rally FRAD , se conoció que 55ª edición de la Vuelta de la Manzana se disputará del 14 al 17 de agosto. La carrera más tradicional del rally regional contará con el auspicio de Lotería de Río Negro.

Grassano se dio el gusto de festejar en la Vuelta de la Manzana.

La 55ª edición de la Vuelta de la Manzana se disputará del 14 al 17 de agosto, en el marco de la 11ª fecha del Campeonato Regional de Rally FRAD, con el auspicio de Lotería de Río Negro .

Considerada la carrera más tradicional del rally regional, la Vuelta de la Manzana vuelve a posicionarse como uno de los eventos deportivos más esperados del año, convocando a pilotos, navegantes y equipos de distintos puntos de la Patagonia y del país. La organización, a cargo de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), ya comenzó a ultimar los detalles para una edición que promete caminos exigentes, un gran nivel de competencia y el acompañamiento de miles de fanáticos a lo largo del recorrido. Como antesala del evento, la presentación oficial se llevará a cabo el sábado 1 de agosto, a las 12:30 horas en el Casino Del Río.

Dentro de la conferencia de prensa se darán a conocer los principales detalles de la competencia como lo es el recorrido y las novedades de esta nueva edición. Con más de cinco décadas de historia, la Vuelta de la Manzana continúa siendo un símbolo del rally argentino y una cita obligada para los amantes del deporte motor, que ya esperan con entusiasmo el regreso de la carrera más tradicional de todas.

Detalles sobres las inscripciones

Desde este lunes 27 de julio se encuentra habilitado el período de inscripciones para la 55ª edición del Rally Vuelta de la Manzana. Quienes deseen incorporarse al evento, podrán hacerlo hasta el martes 11 de agosto a las 20 horas.

El Alto Valle de Río Negro recibirá a la Vuelta de la Manzana.

Desde la organización se emitió una recomendación dirigida a pilotos, navegantes y preparadores para preservar el estado de los caminos que integrarán la competencia.

En ese sentido, solicitaron que no se realicen pruebas con los vehículos de competición ni se transite por los caminos que serán utilizados en las Pruebas Especiales, ubicados en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes y Mainqué.

Explicaron que algunos de esos tramos ya fueron reparados, mientras que otros continúan en proceso de acondicionamiento de cara al evento, por lo que pidieron la colaboración de todos los participantes para mantenerlos en óptimas condiciones.

Asimismo, recordaron que quienes incumplan con esta disposición podrán ser sancionados conforme a la reglamentación vigente.