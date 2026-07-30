Muerte de una beba en un incendio en Río Negro: qué avance tiene la investigación

Una beba de cinco meses falleció en Río Negro el miércoles por la tarde en el hospital Zatti. Su cuadro era delicado debido a la exposición de gases tóxicos tras incendiarse la vivienda donde residía.

La menor de tan solo cinco meses de edad, falleció luego de haber resultado gravemente afectada por el incendio de una vivienda ocurrido el martes 28, pasadas las 13 horas, en una casa ubicada sobre calle Guido al 600, en Viedma .

Una dotación de bomberos concurrió al lugar y asistió a una joven y a sus dos hijas: la beba de cinco meses y otra niña de tres años. En una primera instancia, las tres fueron trasladadas al Hospital Artémides Zatti de la capital provincial, pero con el correr de las horas la beba sufrió y falleció durante la noche del miércoles.

El caso quedó judicializado y el Ministerio Público Fiscal (MPF) trabaja para determinar con precisión cómo se produjo el incendio y las responsabilidades que pudieran corresponder, ya sea por una presunta negligencia o por un accidente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego se habría iniciado en un sillón de madera y goma espuma, aunque todavía no pudo establecerse cuál fue el elemento que originó el foco ígneo.

El caso se reconstruirá

Como parte de la investigación, se convocó a un perito del Servicio Provincial de Siniestros, especializado en este tipo de hechos, quien llegó desde Bariloche para examinar detalladamente la vivienda.

El profesional deberá reconstruir la secuencia del incendio e identificar el lugar exacto en el que se habría iniciado el fuego. El domicilio permanece resguardado desde el momento del hecho con el objetivo de preservar cualquier elemento que pueda resultar relevante para la pesquisa.

Se trata del mismo especialista que intervino en la investigación por la muerte del enfermero Oscar Veloso, ocurrida durante un incendio en una vivienda de la calle Murillo 78, en el barrio Zatti de Viedma. En aquella causa fue acusada una sobrina de la víctima.

Analizan la historia clínica de la beba

Las primeras informaciones indican que el fallecimiento de la niña se habría producido como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos presentes en el ambiente. No obstante, los investigadores también analizan su historia clínica y los informes médicos para precisar las causas del deceso.

Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer si el incendio se inició de manera accidental o si existió alguna conducta negligente que pueda derivar en responsabilidades para una persona adulta.

Por el momento, la Justicia no informó la existencia de personas imputadas y aguarda los resultados de las pericias antes de avanzar con una hipótesis definitiva.