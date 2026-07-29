Chimpay se prepara para las celebraciones por Ceferino Namuncurá

El municipio trabaja en la puesta a punto de cara a las tradicionales actividades en honor a Ceferino Namuncurá. El evento está previsto para fines de agosto.

Chimpay recibirá a los files de Ceferino Namuncurá a fines del mes de agosto.

El intendente de la ciudad de Chimpay, Taby Sepúlveda , confirmó que el municipio continúa con distintas obras de infraestructura y mantenimiento , poniendo especial énfasis en los trabajos que se desarrollan en el Parque Ceferiniano , donde a fines de agosto se llevarán adelante las tradicionales celebraciones religiosas y culturales en honor al beato Ceferino Namuncurá .

Respecto de las tareas, se encuentra el recambio completo de la iluminación del camping con la sustitución de postes metálicos por postes de madera para mejorar la seguridad. Además, se realiza la renovación del cableado eléctrico y la reparación de las cañerías de los sanitarios del polideportivo.

El jefe comunal también informó que la FM Ceferino - de frecuencia municipal- será trasladada a un nuevo espacio dentro del parque. El objetivo es que tengan una mejor ubicación para el desarrollo de las actividades.

Un evento que demanda obras y maquinaria

En materia de obra pública, el intendente anunció que en los próximos días comenzará la electrificación del barrio Avilena, luego de que técnicos realizaran las mediciones necesarias para avanzar con la aprobación del proyecto, impulsado en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas de Río Negro.

Respecto a las tradicionales celebraciones en honor a Ceferino Namuncurá, Sepúlveda indicó que desde hace varios meses se trabaja de manera coordinada con la Iglesia, Bomberos Voluntarios, Policía, Hospital y organismos de Protección Civil para organizar la logística del evento.

Las actividades se desarrollarán del 26 al 30 de agosto e incluirán una amplia programación religiosa, cultural y comunitaria que, como cada año, convocará a miles de peregrinos y visitantes.

En ese marco, el municipio informó que ya se encuentra abierta la inscripción para vendedores ambulantes y feriantes de distintos puntos del país. Los fondos recaudados por el alquiler de los espacios serán destinados a cubrir los costos de infraestructura, energía eléctrica, baños químicos, limpieza y personal afectado a la organización del predio.

Ceferino Namuncurá: qué rezarle para que el milagro sea más rápido

Qué se le reza

Hay una oración para que el pedido sea más directo y el milagro, siempre en el marco de la fe y la esperanza, más rápido. Aquí la transcribimos completa.

La oración a Ceferino

Te damos gracias por haber llamado a la vida y a la fé al peñi Ceferino, hijo de los pueblos originarios de América del Sur.

Él, alimentándose con el Pan de Vida, supo responderte, con un corazón entero, viviendo siempre como discípulo y misionero del Reino.

Él quiso ser útil a su gente, abrazando tu Evangelio y tomando cada día su cruz para seguirte en los humildes hechos de la vida cotidiana.

Te pedimos por su intercesión que te acuerdes de los que todavía peregrinamos en este mundo (pedimos en silencio las intenciones para mejorar su salud y la de su familia).

Que también nosotros podamos aprender de él: su amor decidido a la familia y a la tierra, la entrega generosa y alegre a todos los hermanos, su espíritu de reconciliación y comunión.

Para que un día celebremos junto a él y todos los santos la Pascua eterna del cielo. Amén