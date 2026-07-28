¡A saltar! La insólita maniobra de los pasajeros para destrabar un colectivo en plena nevada

La situación se volvió viral luego de que los ocupantes del transporte buscaran una solución colectiva para superar la dificultad del camino cubierto de nieve.

La situación se volvió viral luego de que los ocupantes del transporte buscaran una solución colectiva para superar la dificultad del camino cubierto de nieve.

Un chofer de la línea 20 de Bariloche , ante las intensas nevadas utilizó una particular estrategia para poder seguir avanzando y llegar al centro: pedirle a los pasajeros que empiecen a saltar. La solicitud fue rápidamente acatada.

Con el recuerdo del Mundial aún a flor de piel, una escena tan insólita como graciosa se volvió viral en las últimas horas. Ante la imposibilidad de avanzar por la presencia de hielo y nieve en la calzada, un chofer de colectivo recurrió a una maniobra tan ingeniosa como festiva: le pidió a los pasajeros que comenzaran a saltar con el clásico cántico de cancha “el que no salta es un inglés” para lograr despegar el vehículo.

El video de la situación comenzó a circular en redes sociales y de inmediato despertó todo tipo de reacciones. Mientras en el registro audiovisual se observa a varios usuarios saltando entusiasmados y a otros disfrutando del momento de humor desde sus asientos, la publicación se llenó de comentarios de asombro, principalmente por parte de personas que residen en zonas donde las nevadas no forman parte de la vida cotidiana y desconocían este tipo de recursos.

Más allá del tono festivo y el folklore popular, la maniobra tiene una explicación técnica muy concreta: concentrar peso en la parte trasera de la unidad.

Al saltar sobre el eje posterior, se genera una mayor presión sobre las ruedas motrices, incrementando la tracción y el agarre necesarios para que las cubiertas dejen de patinar y el colectivo pueda recuperar el avance sobre la calzada resbaladiza.