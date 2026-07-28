Vuelve el Tren Patagónico: desde cuándo estará operativo

El Tren Patagónico retomará su servicio tras el descarrilamiento por el choque contra una vaca.

El Tren Patagónico retomará su servicio tras el descarrilamiento por el choque contra una vaca

Tras el incidente registrado la semana pasada a la altura del kilómetro 95, la empresa confirmó que la formación entre Viedma y San Carlos de Bariloche volverá a funcionar con normalidad a partir de este viernes 31 de julio .

Un importante operativo de reparación y mantenimiento concluyó con éxito tras el incidente ferroviario ocurrido el pasado viernes, cuando una formación del Tren Patagónico impactó contra un vacuno que se encontraba sobre las vías. El choque, registrado a las 18:50 en el kilómetro 95 del trayecto que une Viedma con San Carlos de Bariloche, provocó un descarrilamiento parcial de la formación.

A pesar de la gravedad potencial del impacto, desde la empresa Tren Patagónico S.A. confirmaron que no se registraron personas heridas. El personal a bordo activó de inmediato los protocolos de seguridad asistiendo a los pasajeros y organizando una evacuación ordenada junto a los equipos de emergencia.

Tras la evacuación, cuadrillas especializadas trabajaron de manera ininterrumpida en la evaluación de daños, el encarrilamiento de los vagones afectados y las pericias técnicas sobre el estado del material rodante y las vías.

Reestablecimiento del servicio

Luego de culminar con las tareas operativas de reacondicionamiento para garantizar la seguridad en el trazado, la empresa anunció oficialmente que la circulación habitual queda restablecida.

A partir de este viernes 31 de julio, el servicio ferroviario que conecta la costa atlántica con la cordillera rionegrina volverá a operar en sus horarios habituales. Desde la firma agradecieron la comprensión y paciencia de los usuarios durante los días que el trayecto permaneció suspendido, reafirmando su compromiso con un transporte seguro y confiable para la región.

Llamado a reforzar medidas de seguridad rural

A raíz del incidente, Tren Patagónico reiteró la importancia de respetar y reforzar las medidas de seguridad en zonas cercanas a las vías ferroviarias. En particular, hicieron hincapié en la responsabilidad de los propietarios rurales respecto al control del ganado.

Señalaron que es fundamental mantener en condiciones los alambrados y sistemas de contención para evitar que animales ingresen al área ferroviaria. Este tipo de situaciones, remarcaron, no solo pone en riesgo el servicio, sino también la integridad de pasajeros y trabajadores.

Finalmente, la empresa informó que continuará brindando actualizaciones sobre la evolución del operativo y el restablecimiento del servicio a través de sus canales oficiales. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se normalice la circulación en el tramo afectado.

Un recorrido que conecta mar y cordillera

A lo largo del viaje, los pasajeros atraviesan la inmensidad de la estepa patagónica hasta llegar a los pies de la Cordillera de los Andes. Se trata de un recorrido donde el paisaje cambia de forma constante y se convierte en protagonista.

Desde la empresa destacaron que el viaje no es solo un traslado, sino una experiencia en sí misma. La posibilidad de observar el entorno desde la ventana y el ritmo del tren transforman el trayecto en una propuesta turística integral.

Servicios a bordo, comodidades y valores

El Tren Patagónico ofrece distintas opciones de viaje que se adaptan a las necesidades de los pasajeros.

La clase Camarote está pensada para quienes priorizan el descanso. Cuenta con camas tipo cucheta, mesa convertible, espacio para equipaje, mobiliario y conexión WiFi, lo que permite disfrutar del trayecto con mayor privacidad. Las tarifas parten de $137.000 para residentes y $165.500 para no residentes. Además, los jubilados cuentan con un 20% de descuento y los menores de 12 años acceden a una rebaja del 30%.

Por su parte, la clase Pullman dispone de asientos confortables, climatización y atención personalizada del personal a bordo. Esta opción combina comodidad con una experiencia más accesible para quienes eligen viajar en tren. . En esta clase, los residentes abonan desde $98.500, mientras que para no residentes el valor asciende a $118.500.

Entre los servicios adicionales se incluyen coche comedor con gastronomía regional, internet satelital, coche cine y la posibilidad de trasladar vehículos, lo que amplía las alternativas para los viajeros.

También se mantiene la posibilidad de transportar vehículos. Los precios varían según la altura del rodado, con valores que parten desde $166.500. La tarifa final se define en boletería, donde se suma el seguro correspondiente. Los valores son válidos por el mes de agosto y no se descartan incrementos.