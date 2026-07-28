Allen: Un concejo deliberante que sesiona de espaldas y apartados de la mesa de debate

El intendente interino, Fabián Figueroa, busca ''poner en orden'' en el Municipio tras el desplazamiento del libertario, Marcelo Román. Mientras tanto, en el legislativo, los concejales ''romanenses'' se niegan a discutir los proyectos de la ciudad en la misma mesa que la oposición.

Luego de la asunción de Fabían Figueroa como intendente interino , se esperaba que las aguas estén más calmas pero la última reunión de comisión en el organismo legislativo, demuestra lo contrario. Malos tratos, ofensas y concejales de espaldas a las necesidades de una ciudad que atraviesa una grave crisis institucional.

Figueroa asumió temporalmente la intendencia de Allen por la suspensión de Marcelo Román y aseguró en el día de ayer que la prioridad de su gestión será recuperar y garantizar los servicios esenciales.

El traspaso de mando se concretó el viernes 24 de julio y ese mismo día Figueroa recibió la renuncia de los funcionarios de la gestión de Román, suspendido por el Concejo Deliberante a raíz de una investigación judicial por peculado.

Frente a las afirmaciones del nuevo jefe de Servicio Público, Roberto Montivero, de que no cuentan con los recursos materiales necesarios para atender la necesidades de la ciudad, sumada a los reclamos de vecinos por el mal estado de las calles -antes y después de las lluvias-, la falta de iluminación y limpieza, el estado de situación no representaría algo fácil de atravesar como gestión municipal.

Se espera para esta semana poder avanzar en una auditoría interna - principalmente en la parte económica- pero que deberá extenderse a más áreas para saber en qué contexto toman el mando de la Municipalidad de Allen.

Un concejo dividido, de espaldas y apartados

En paralelo, el Concejo Deliberante continúa operativo pero pareciera ser aquí que la predisposición a que todo mejore, no estaría viéndose plasmada en el registro que se expone. Esta semana se reunió la Comisión de Labor Parlamentaria con la participación de los concejales: Guillermo Pennesi, Agustina Sánchez, Analía Martínez y Marta Crespo. Sin embargo, la postura de dos ediles dió que hablar en las últimas horas.

En las fotografías que el mismo Concejo decidió publicar se vieron dos situaciones alarmantes respecto de la forma en la cual los concejales debaten sobre lo que requiere la ciudad rionegrina de Allen.

El concejal Antonio Sepúlveda permaneció sentado de espaldas al resto de los integrantes del cuerpo legislativo, mientras que la concejal Analía Martínez optó por ubicarse a un costado del recinto, fuera de la mesa donde se desarrollaba el debate. Ambos son concejales del bloque responde al intendente suspendido, Marcelo Román.

Vecinos desbloqueados pero con restricciones

La gestión interina encabezada por Fabián Figueroa dispuso desbloquear a todos los vecinos de Allen que se encontraban bloqueados en las cuentas oficiales de redes sociales del Municipio.

La decisión adoptada por la nueva conducción busca garantizar que las cuentas institucionales vuelvan a ser un espacio de acceso para todos los ciudadanos, independientemente de su posición política o de las opiniones que expresen. No obstante, la posibilidad de ''comentar'' en la red social Facebook del Concejo Deliberante de Allen - que es donde más participación activa tienen los habitantes de la localidad- se encuentra desactivada.

¿El vecino allense quiere votar?

Al día de hoy, la ciudad se encuentra divida entre quienes querían al intendente libertario fuera del palacio municipal, los que lo votaron y apoyan y los que deciden mantenerse al margen. De igual manera, hay disconformidad sobre la designación de Fabián Figueroa como intendente interino y muchos expresan que ''no lo votaron''. Por este motivo, consideran que la conducción del Municipio debería volver a definirse en las urnas.

Respecto de esta postura, es importante destacar que aquí hay una cuestión penal de fondo y que se hizo cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal y que se espera el análisis del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

La Carta Orgánica contempla distintos escenarios: si un intendente renuncia, fallece o queda imposibilitado definitivamente de ejercer el cargo, se produce una vacante. En ese supuesto, cuando resta más de un año para finalizar el mandato —como ocurre actualmente, ya que el período concluye el 10 de diciembre de 2027— corresponde convocar a una nueva elección para completar el mandato.

En este caso, la suspensión de Román como hecho previo mediante la Ordenanza N.º 044/2026, dictada por el Concejo Deliberante al aplicar el artículo 109 de la Carta Orgánica, hace que el panorama sea diferente y por eso el STJ habló días atrás de ''conflicto de poderes''.

La controversia consiste en determinar si el Concejo Deliberante podía suspender preventivamente al Intendente a partir de una formulación de cargos en el proceso penal y, además, si esa decisión implicó una invasión de competencias propias del Poder Ejecutivo.