El drama del pequeño gigante de 2,30 metros que necesita ayuda urgente: "Se complicó muchísimo..."

Yamir, el joven rionegrino que padece el síndrome de Weaver, la está pasando mal por estos días. El ruego de su incondicional mamá a la población.

La situación de Yamir, un dolor de cabeza para él y su familia.

Yamir , el joven rionegrino conocido cariñosamente como el “ pequeño gigante ” de 2,30 metros de altura, necesita de todos. A sus 21 años , el joven enfrenta severas complicaciones de salud derivadas de su condición: no puede caminar y su cuerpo continúa en constante crecimiento, lo que demanda un esquema de atención médica y rehabilitación permanente .

Sostener los tratamientos indispensables para mejorar la calidad de vida de Yamir se tornó cuesta arriba para sus allegados. Su madre, Sol, expresó con extrema preocupación la encrucijada económica en la que se encuentran día a día para no descuidar la salud de su hijo.

“ Se complicó muchísimo pagar las terapias . Discapacidad de Viedma me había conseguido un subsidio, estoy expectante a ello. Con la pensión de Yamir cubro una de las terapias pero hay que pagar otras dos más”, detalló Sol a LM Cipolletti respecto al difícil panorama financiero.

A pesar de contar con la pensión, asegura que esta resulta insuficiente ante el elevado costo de las prestaciones médicas especializadas, restando aún conseguir los recursos para cubrir dos terapias vitales para su evolución física y motora.

La campaña solidaria en redes sociales

En medio de esa angustiante realidad, la familia decidió volcarse a las redes sociales para visibilizar la causa e iniciar un llamado a la comunidad. A través de un conmovedor video, Sol difundió imágenes y un mensaje pidiendo la colaboración de todos los que puedan sumar su grano de arena.

“Yamir necesita continuar con sus terapias fundamentales para su desarrollo y para seguir avanzando día a día. Hoy como familia necesitamos de su ayuda para poder afrontar los costos de sus tratamientos. Cualquier aporte, por pequeño que sea, suma muchísimo. Y si no podés colaborar, compartir este video también es una gran ayuda”, compartió la mamá del joven.

Cómo colaborar con Yamir

Para quienes deseen extender su apoyo económico o colaborar con la difusión, la familia habilitó una cuenta para recibir donaciones directas que permitan garantizar la continuidad inmediata de los tratamientos de Yamir. Podés realizar tu aporte voluntario o transferencia directa a través del siguiente alias:

yamir03.solmp

La dura historia de Yamir

La vida de Yamir está marcada por el síndrome de Weaver. Se trata de una condición médica caracterizada por un crecimiento acelerado y severas alteraciones óseas, neurológicas y craneales. Esta realidad médica lo expone a una doble vulnerabilidad: la de su propia salud y la de los prejuicios sociales.

Su madre recuerda con dolor los episodios de discriminación que han tenido que padecer en los espacios públicos de Río Colorado. "Hay también gente a la que le choca verlo. De hecho, lo llevaba a la plaza con las hermanas y había nenes que le gritaban cosas feas. Tenés que educar a tus hijos, me parece, ¿no?", reflexiona con firmeza.

Yamir, el pequeño gigante de Río Negro, en su tan visitada casa de Río Colorado.

A pesar de su imponente físico, Yamir es definido por su entorno como un chico de una gran sensibilidad. “Es un dulce de leche, como yo digo siempre, pero cuando se enoja, no hay caso… Capaz que le dure un par de días el malhumor”, indica Soledad Ruppel, la madre del rionegrino que a sus 21 años mide 2,30 metros y "sigue creciendo".

El gesto de Ginóbili con el pequeño gigante

Un gesto que "vale doble", una emotiva acción solidaria que en Río Colorado se festejó más que aquella memorable palomita para vencer a Serbia y Montenegro sobre la chicharra en el estreno de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde el equipo nacional a la postre conquistaría la medalla de oro y Manu Ginóbili alcanzaría definitivamente la categoría de leyenda del deporte nacional.

Meses atrás, el astro bahiense volvió a brillar pero ya no sobre el parquet de un majestuoso estadio de básquet de la NBA, de esos que supo conquistar con su enorme talento al punto de convertirse en emblema de los San Antonio Spurs, cosechando nada menos que 4 anillos en la meca de ese deporte (2003, 2005, 2007 y 2014).

Resulta que la particular historia de Yamir, el llegó a oídos de uno de los mejores atletas argentinos de todos los tiempos, quien se comprometió con la causa y no dudo en mostrar su costado más humano y alto grado de sensibilidad.

Manu conmovió a Yamir con su gran gesto. Todo Río Colorado se lo agradece.

Al tomar conocimiento de las complicaciones del entorno del joven que padece el síndrome de Weaver para encontrar ropa y calzados adecuadas para su inusual tamaño, el ex escolta de la selección argentina no dudó en aportar su granito de arena.

La gestión la realizó en silencio Cintia Salinas desde Bahía Blanca y a ella también hay que darle mucho mérito. Fue la que hizo de nexo entre Sol, la mamá de Yamir y los Ginóbili. ¿Cómo?

"Es de Bahía, conocida de la familia Ginóbili porque el esposo de ella juega al básquet senior con Leandro Ginóbili, el hermano de Manu. Se contactó conmigo, no la conozco personalmente, y estuvimos un mes intercambiando mensajes y con la promesa de que me conseguiría las zapatillas", confió mamá coraje a LM Cipolletti.

Yamir, el pequeño gigante, junto a su hermana y en la plaza. Su mamá charló de todo con LMC.

La espera valió la pena. Y hubo, además de Cintia, otros actores ligados a quien lucía la 5 albiceleste, de la CABB, que desde su rol hicieron posible que Ginóbili pudiera concretar esta obra de bien y su valioso envío desde Estados Unidos llegara a la Argentina, al pueblo rionegrino y a la casa de Yamir.

Qué le envío el astro del básquet al Pequeño Gigante

Varias cosas de regalo, que llenaron de alegría la casa de Yamir. "Llegaron las zapas, una campera, un buzo y un sueter, que aún no lo estrenó y es de lo único que no hay registros", cuenta con una sonrisa Sol. Para mejor, todo le calzó perfecto al muchacho que lucha contra la adversidad.

"Estamos re contentos, las zapatillas le quedaron justas. Yamir creció en estos días nos dijo el médico, su pie ahora mide 40,5 centímetros, corresponde a talle 56 de zapatillas aproximadamente", informó esta guerrera que se dedica día y noche a atender a su hijo, al que en inferioridad física a veces lo carga como puede para trasladarlo de un lado a otro ya que hace más de un año que él no camina.