Hacía repartos en bici, se torció el pie y le detectaron un tumor: Ahora necesita ayuda para volver

Mateo tiene 20 años y está acompañado en Buenos Aires por su tío. Su abuela pidió colaboración para lo que resta de la estadía y emprender el ansiado regreso .

Un joven del Alto Valle necesita colaboración de los vecinos para regresar a su casa.

Una joven roquense de 20 años que atraviesa un complejo momento de salud tras haber sido diagnosticado con un tumor óseo necesita la ayuda del Alto Valle para regresar a casa desde Buenos Aires , hacia donde fue derivado por indicación médica.

Para recibir la atención especializada que su cuadro requiere e iniciar el tratamiento específico, Mateo Rivera -20 años- fue trasladado a Capital Federal. Ahora, su familia apela a la solidaridad de la comunidad para poder afrontar los elevados costos de la estadía en CABA , más allá de que la obra social provincial Ipross cubre la atención médica, y asegurar su ansiado regreso a General Roca .

La familia debe afrontar los gastos de alojamiento, alimentación y traslados durante el tratamiento y el posterior retorno a la región, los recursos no abundan y por ello se inició la movida mediática. "Emociona la respuesta de la gente" , destacan desde su entorno.

En diálogo con la prensa local, la abuela del joven compartió el difícil proceso que están atravesando como familia lejos de su hogar. Con profunda preocupación, remarcó la angustia de estar a cientos de kilómetros de su ciudad y la urgencia de contar con los fondos para garantizar el bienestar Mateo y el posterior traslado.

"Necesitamos la ayuda de todos"

"Estamos atravesando un momento muy duro, solos acá en Buenos Aires y necesitando de la ayuda de todos para que él pueda hacer sus controles, estar tranquilo y volver a casa", expresó la abuela al portal ANR, reflejando la desesperación de la familia al ver cómo los gastos diarios de alojamiento, comida y transporte superan ampliamente sus posibilidades económicas.

La señora recordó que todo comenzó a fines del año pasado, cuando Mateo, que trabajaba realizando repartos en bicicleta, sufrió una torcedura en el pie derecho. "Veíamos que el pie seguía hinchado, le dolía mucho y empezaron a aparecer otros síntomas. Ahí sentimos que algo no estaba bien. Después de consultar con distintos médicos llegamos al diagnóstico", indicó.

Cómo siguió el drama

Tras ser derivado a Buenos Aires, se le realizaron resonancias, tomografías, radiografías, análisis y otros estudios para determinar con precisión las características del tumor. Pero antes de atacar de lleno su problema, debió ser internado por un cuadro respiratorio.

Pese al difícil momento que atraviesa, sus familiares destacan la fortaleza con la que enfrenta esta etapa. "Es un chico muy tranquilo, muy callado. Le gusta dibujar, hacer cosas con las manos y siempre fue muy deportista. El año pasado hizo buceo y siempre buscó aprender cosas nuevas", contaron sus abuelos.

Actualmente permanece acompañado por su tío Matías, quien se instaló en Buenos Aires para asistirlo durante todo el tratamiento y acompañarlo en las necesidades cotidianas mientras esperan novedades médicas. "Todos los días hablamos con él. Está fuerte anímicamente, aunque hay momentos muy difíciles. Hace poco estaba esperando una biopsia y pasó muchas horas sin poder comer porque el estudio se demoró. Son situaciones que desgastan mucho", relató, con evidente angustia, su abuela.

Mateo no ve la hora de regresar a General Roca, su ciudad.

Tras atravesar las etapas más intensas del tratamiento, el joven necesita completar estudios de control fundamentales antes de recibir el alta médica que le permita viajar. La contención emocional y la cercanía de sus seres queridos en General Roca resultan indispensables para su recuperación integral, motivo por el cual la familia busca agilizar el retorno tan pronto como los médicos lo autoricen.

Sin embargo, los costos logísticos que implica el traslado sanitario o de larga distancia desde Buenos Aires hacia el Alto Valle representan una barrera económica sumamente difícil de sortear sin el apoyo de la sociedad.

Cómo colaborar con la campaña solidaria

Frente a esta dura situación, allegados y vecinos pusieron en marcha una cruzada solidaria con el fin de recolectar fondos que alivianen la carga económica de la familia. Se habilitaron vías de transferencia bancarias y virtuales para que cualquier persona pueda aportar.

Desde el entorno familiar enfatizaron que "cada contribución, por más pequeña que parezca, es un paso enorme para lograr que pueda regresar a Roca a continuar su recuperación rodeada de su afecto".

"La respuesta de la gente nos emociona muchísimo. Sentimos que Mateo y Matías no están solos", expresó la mujer. "Cuando lo trasladaron tuvo que viajar en colectivo desde Roca hasta Viedma y después continuar hasta Buenos Aires. Fue una odisea. Esta vez queremos evitarle ese desgaste", explicó Marina.

Aquellos interesados en colaborar con dinero, coordinar donaciones o solicitar más detalles de la campaña pueden ponerse en contacto directo con los familiares a través de los canales y alias de transferencia puestos a disposición por la familia.