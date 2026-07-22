La postal que faltaba: intensa nevada cubrió Bariloche en plena temporada

La esperada nevada cubrió Bariloche en plena temporada alta. Hay acumulación, hielo en calles y piden extremar cuidados al circular.

Bariloche se cubrió de nieve en un momento esperado de la temporada.

La esperada nevada finalmente se hizo presente este miércoles en la cordillera rionegrina y cubrió de blanco a Bariloche y El Bolsón , en un contexto de alta demanda turística durante la temporada invernal.

Río Negro amaneció completamente teñido de blanco tras intensas nevadas que comenzaron durante la madrugada y transformaron el paisaje en una clásica escena invernal. Bariloche, principal destino turístico de la provincia, fue uno de los puntos más impactados.

El fenómeno climático se dio en un momento estratégico para el turismo, con altos niveles de ocupación y fuerte movimiento en centros de esquí, hoteles y comercios. La nieve, esperada desde hace días, llegó para potenciar la actividad.

Desde temprano, tanto visitantes como residentes compartieron imágenes de calles, cerros y bosques cubiertos, en una postal que refuerza el atractivo de la ciudad y consolida su posicionamiento como destino invernal por excelencia.

Las calles cubiertas de nieve en Bariloche.

Alerta por condiciones adversas

Desde Protección Civil de Bariloche emitieron un alerta durante la mañana ante las condiciones climáticas adversas. La nevada comenzó cerca de las 3:30 y rápidamente generó acumulación en distintos sectores urbanos y periurbanos.

El organismo informó que actualmente nieva en toda la ciudad, lo que provoca complicaciones en la circulación. Además, advirtieron sobre la presencia de hielo en calzadas, una situación que incrementa el riesgo de accidentes.

Las autoridades remarcaron que, si bien el fenómeno es positivo para la actividad turística, también exige responsabilidad y precaución por parte de quienes transitan tanto en la ciudad como en rutas cercanas.

Acumulación de nieve y uso de cadenas

De acuerdo al reporte oficial, se registran entre 3 y 5 centímetros de nieve acumulada en distintos sectores de Bariloche, con condiciones favorables para la formación de hielo debido a las bajas temperaturas persistentes.

En este contexto, se estableció la obligatoriedad de portar cadenas para nieve en los vehículos. Además, recomendaron su uso especialmente en zonas con pendientes o en calles donde la circulación presenta mayores dificultades.

La medida apunta a reducir el riesgo de siniestros viales y garantizar una circulación más segura en una jornada marcada por condiciones climáticas exigentes, tanto para conductores locales como para turistas.

Patio de una casa cubierto de nieve. Video: Facebook Silvana Mori

Recomendaciones para circular

Ante el escenario de nevadas y posibles heladas, las autoridades recomendaron evitar salir si no es estrictamente necesario y extremar las medidas de seguridad en caso de desplazarse por la ciudad o rutas de la región.

Entre las principales sugerencias se encuentran revisar el estado general del vehículo, controlar neumáticos, frenos y luces, y circular a baja velocidad manteniendo siempre una distancia prudente con otros automóviles.

También se pidió consultar el estado de calles y rutas antes de viajar, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente. La prevención, remarcaron, es clave para evitar incidentes durante jornadas de este tipo.

La nieve, alivio para la región

Más allá del impacto turístico, la nevada representa un alivio para distintos sectores productivos. En ese marco, el gobernador Alberto Weretilneck compartió un video en redes sociales mientras transitaba la ruta hacia El Bolsón, donde destacó la importancia del fenómeno para la provincia en esta época del año.

El mandatario celebró la llegada de la nieve y sostuvo que es fundamental tanto para el turismo como para la disponibilidad de agua, aunque insistió en la necesidad de circular con extrema precaución ante las condiciones.

Las rutas de la cordillera también presentan complicaciones debido a la acumulación de nieve y la persistencia de las precipitaciones. En algunos tramos, la visibilidad es reducida y el hielo afecta la adherencia de los vehículos.