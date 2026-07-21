Cipolletti se prepara para un cambio histórico en sus principales accesos

Se anunciaron dos obras que transformarán la Avenida Perón y la Ruta 65, principales accesos a la ciudad. ¿De qué se trata?

La Provincia anunció el llamado a licitación para transformar la avenida Perón en Cipolletti. (Foto: render obra)

El segundo semestre del año marcará un punto de inflexión en la infraestructura vial de Cipolletti . Con obras clave proyectadas sobre accesos estratégicos , la ciudad se encamina a una transformación profunda en materia de circulación, conectividad y seguridad vial.

Uno de los proyectos centrales será el reasfaltado total de un tramo de la Ruta Provincial 65, en el sector comprendido entre las calles Luis Toschi y Julio Salto. Se trata de uno de los ingresos más utilizados, actualmente con un marcado deterioro.

La intervención será ejecutada de manera conjunta entre el Gobierno de Río Negro y el Municipio de Cipolletti, bajo la modalidad de administración. Esto implica que ambas partes aportarán maquinaria, recursos humanos y planificación para concretar la obra.

Reasfaltarán por completo el tramo de la ruta 65 entre Luis Toschi y Julio Salto. Estefania Petrella

Trabajo coordinado entre Provincia y Municipio

El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Echarren detalló a LM Cipolletti que los trabajos se dividirán en etapas. El Municipio avanzará con la ejecución de cordones cuneta (actualmente en ejecución) y el movimiento de suelo con maquinaria propia.

Por su parte, la Provincia será la encargada de la repavimentación, utilizando equipamiento de Vialidad Rionegrina y la planta asfáltica ubicada en Allen. Esta modalidad busca optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución.

Según anticipó, la obra podría comenzar entre agosto y septiembre, en función de las condiciones climáticas. El tramo prioritario será el comprendido desde calle Toschi hacia el sector más deteriorado, en dirección este.

No obstante, se evalúan posibles intervenciones adicionales en cercanías de la Avenida Perón, donde se detectaron problemas pluviales que podrían requerir soluciones previas antes de avanzar con el asfaltado definitivo.

El ingreso al Hospital de Fernández Oro también se asfaltará por completo. Estefania Petrella

Obras complementarias en la región

En paralelo, desde el Gobierno provincial adelantaron que también se proyecta la pavimentación del acceso al hospital de Fernández Oro desde la ruta. Ambas obras forman parte de un paquete de intervenciones que serán ejecutadas con recursos propios.

El objetivo es mejorar no solo la transitabilidad, sino también garantizar accesos más seguros a servicios esenciales, en una región que viene experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años.

La avenida Perón se transformará integralmente. Estefania Petrella

Avenida Perón: una transformación integral

A estas intervenciones se suma un anuncio de alto impacto: la transformación integral de la Avenida Perón, uno de los corredores más importantes de Cipolletti. El proyecto fue confirmado por el gobernador Alberto Weretilneck.

La obra contempla una inversión superior a los $18.500 millones y apunta a renovar completamente la traza, mejorar la circulación y ordenar el tránsito en un sector clave que conecta el norte y el sur de la ciudad.

El llamado a licitación está previsto para el próximo 25 de agosto. Según se informó, se trata de una obra estratégica que no solo apunta a mejorar la infraestructura vial, sino también a acompañar el crecimiento urbano.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la intervención permitirá aumentar la seguridad vial, optimizar los tiempos de traslado y generar mejores condiciones para vecinos, trabajadores y sectores productivos de la ciudad.

Una apuesta al crecimiento urbano

Las obras anunciadas reflejan una fuerte inversión en infraestructura, con el objetivo de modernizar los accesos y acompañar el desarrollo de Cipolletti. La combinación de trabajos sobre Ruta 65 y Avenida Perón anticipa cambios estructurales.

Si bien persisten demandas y necesidades en distintos sectores, desde el Gobierno provincial aseguran que existe una hoja de ruta clara: “sostener la inversión pública con recursos propios y priorizar obras que impacten directamente en la calidad de vida”.