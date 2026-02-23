Cómo seguirán las obras en la Circunvalación Perón

Ya se inauguró el paso a nivel por Mosconi y se realizaron obras en el cruce de Perón y Ruta 65, pero el proyecto contempla un cambio radical de la Circunvalación Este.

El ingreso a Cipolletti por Circunvalación estuvo cerrado durante casi una semana como parte de un plan de obras que contempla la ampliación de la calzada de la avenida Perón y el entubamiento de un canal. "Va a ser un antes y un después para la circulación vial en la ciudad ", dijo el intendente Rodrigo Buteler.

En los últimos días se realizaron trabajos de readecuación del cruce ferroviario en Perón y Ruta 65, un sector de tránsito muy intento por ser la principal vía de acceso a Cipolletti desde la Isla Jordán, Fernández Oro y Allen .

"Se ensancharon todas las calzadas de la Ruta Chica y Circunvalación para que el semáforo sea inteligente. La Ruta 65 va a tener un carril para doblar a izquierda y derecha" para agilizar el tránsito, dijo el intendente de Cipolletti.

corte circunvalacion Municipio y Provincia proyectan cambios profundos en la Circunvalación de Cipolletti.

El intendente Buteler explicó que los trabajos forman parte de un plan integral que transformará la avenida Circunvalación Este. "Es una obra muy importante del gobierno provincial, que tiene varias aristas porque incluye el paso a nivel por Mosconi, que ya se inauguró y descomprimió muchísimo el tránsito. Y la renovación total de la Circunvalación", expresó.

"La obra termina a la altura de Vélez Sarsfield, pero con la Provincia estamos licitando la nueva Circunvalación que será de doble vía. Es una obra de la Provincia con financiamiento internacional, que fue una gran gestión del gobernador (Alberto Weretilneck)", dijo Buteler.

Para la ampliación de la calzada de la Circunvalación será necesario concretar el entubado del canal de la calle Vélez Sarsfield, proyecto que está incluido en los trabajos que se ejecutarán con financiamiento internacional.

Iluminación para la Ruta 65

Por otro lado, las mejoras incluirán la iluminación de la ciclovía y de la Ruta Chica rumbo a Fernández Oro, que actualmente son muy oscuras y peligrosas.

"La Ruta 65 es uno de los principales conectores viales de la ciudad y por lo tanto debía ser modificada. Esta zona va a ser transformada. Cuando terminemos esta obra va a ser un antes y un después para la circulación vial en la ciudad", aseguró el intendente.

El tramo de la ruta chica entre el acceso por Circunvalación y el Puente 83 está totalmente a oscuras y presenta baches en la calzada, lo que lo torna peligroso para el tránsito entre Cipolletti y Fernández Oro, que es muy intenso a toda hora.

La obra de iluminación en la ciclovía estará a cargo del Municipio, mientras que el gobierno provincial licitaría en el corto plazo la instalación de luminarias en la calzada de la Ruta 65.