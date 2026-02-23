Pago anual de tasas: cuándo es el segundo vencimiento

Quedan pocos días para acceder al segundo vencimiento del pago anual de tasas. La última oportunidad será en marzo, cuando el descuento será del 5%.

Con el objetivo de incentivar el cumplimiento tributario en Cipolletti continúa vigente el esquema de descuentos para quienes opten por el pago anual anticipado de tasas municipales. El 2º Vencimiento será el día viernes 27 de febrero y se podrá acceder al 10% descuento sobre tasa pura.

A través del área de Recaudaciones se informó que más de 7000 vecinos optaron por realizar el pago anual de las tasas municipales, accediendo a importantes descuentos.

Durante el mes de enero se estableció un 15 por ciento de descuento para los pagos anuales, un 10 por ciento durante el presente mes de febrero, y un 5 % de recorte en marzo , "promoviendo la regularidad en el pago de los tributos y fortaleciendo la previsibilidad en la recaudación municipal", destacaron desde el Ejecutivo.

El descuento se efectúa sobre la cuota pura, por lo que los adherentes además de un recorte porcentual en el monto evitan pagar los incrementos mensuales que se establecen en función de la inflación que mide el Índice de Precios al Consumidor.

ECP BOLETA IMPUESTOS CIPOLLETTI (36) Se aprobó la tarifaria 2026 en Cipolletti en la ultima sesión ordinaria del año. Estefania Petrella

Las boletas para el pago anual se enviaron por correo electrónico a los contribuyentes que están adheridos a la tasa digital, y además se repartió la boleta en papel a quienes aún no están adheridos.

En caso de no haberla recibido y querer efectuar el pago anual los vecinos pueden comunicarse a través del correo electrónico de Recaudaciones es: [email protected]. O bien dirigirse personalmente a la delegación municipal de calle Yrigoyen y Villegas de 7:30 a 13.

Los medios habilitados de pago con: Rapipago, Pago Fácil, Página Web de la municipalidad (Pagos online), Mercado Pago o en las cajas de recaudación municipales de las delegaciones de calle Yrigoyen y Villegas; y Brentana 571 ( de lunes a viernes de 7:30 a 13).

Adhesión a la tasas digitales

Las tasas municipales digitales, son un sistema mucho más simple y rápido para recibir la factura de servicios del Municipio. Más de 8500 vecinos ya están adheridos y reciben las boletas por correo electrónico. El objetivo principal es alentar a la despapelización del Estado y reducir el impacto ambiental, recibiendo las boletas de tasas por correo electrónico.

Para adherir hay que ingresar al sitio web del Municipio haciendo click aquí, seleccionar tipo de tasa municipal (inmueble, comercio o licencia de taxi), completar el formulario con dato personales y adherir.

Una vez completado el primer paso es importante no olvidar confirmar la validación de cada partida o habilitación en el mail, que de forma inmediata se recibe en el correo electrónico declarado.

Cuando se realice la próxima liquidación, los adherentes comenzarán a recibir mes a mes su boleta por correo electrónico, con un link de pago, sin necesidad de memorizar su número de partida ni de tener que esperar a que estén disponibles para el pago.

Cabe resaltar que los vecinos pueden continuar adhiriéndose a la tasa digital solicitando asesoramiento en el procedimiento, a través de la Central de Atención al Ciudadano 147. Dónde serán acompañados para realizar efectivamente el trámite on line.