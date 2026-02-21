Automotor e Inmobiliario: amplían el vencimiento del Pago Anual en la provincia

Prorrogaron el Pago Anual 2026 y ahora hay más tiempo para acceder al 20% de descuento y cuotas sin interés en patentes e inmobiliario. ¿Hasta cuándo?

La provincia dispuso la prórroga para el pago anual de los impuestos inmobiliarios y automotor.

El Gobierno rionegrino resolvió extender el plazo para adherir al Pago Anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario . La medida, que lleva alivio a miles de contribuyentes, fija como nueva fecha límite el 13 de marzo , otorgando tres semanas adicionales para acceder a los beneficios fiscales.

La decisión fue confirmada por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro , luego de registrar una fuerte demanda en los últimos días previos al vencimiento original, que operó hasta el viernes.

“El plan de pago anual tenía como fecha límite el 20, pero hubo mucha afluencia de público, sobre todo en esta última semana . Mucha gente acercándose a las delegaciones, muchas consultas, y no iban a alcanzar a completar los trámites”, explicó el director ejecutivo del organismo, Alejandro Palmieri .

En ese contexto, el funcionario indicó que se decidió extender el plazo “tres semanas más” para que quienes aún no pudieron adherir puedan hacerlo y aprovechar los beneficios vigentes.

recaudacion rio negro impuestos.jpg El viernes 20 de febrero, había sido el último día para el pago. Ahora se extiende hasta el 13 de marzo. Archivo

Descuentos y cuotas sin interés

El Pago Anual permite a los contribuyentes adelantar las 12 cuotas del año, evitando así las actualizaciones mensuales que se aplican a lo largo del período fiscal. Además, quienes cumplan con los requisitos pueden acceder a un descuento de hasta el 20% sobre el monto total.

Para obtener ese beneficio, es necesario no registrar deuda o tenerla regularizada al 31 de diciembre de 2025, una condición que se mantiene como requisito central del programa.

A su vez, continúa vigente la posibilidad de financiar el pago en hasta tres cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Patagonia, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan distribuir el gasto sin recargos.

agencia-de-recaudación-tributaria-Río-NEgro.jpg Los contribuyentes rionegrinos no deben registrar deudas hasta el 31 de diciembre de 2025 para acceder al beneficio del 20%. Archivo

Qué pasa con las boletas

Uno de los puntos clave que aclararon desde el organismo es que las boletas emitidas en enero ya no serán válidas para quienes no hayan abonado dentro del plazo original.

“Las boletas que se enviaron entre el 6 y el 8 de enero tenían vencimiento el 20 de febrero. Esas boletas no sirven más después de esa fecha”, precisó Palmieri.

En ese sentido, se informó que se realizará un nuevo envío masivo de boletas actualizadas, que comenzará entre el viernes y el domingo posterior al vencimiento original. Estas nuevas liquidaciones incluirán el nuevo plazo hasta el 13 de marzo.

Por ello, se recomienda a los contribuyentes esperar el nuevo correo electrónico antes de realizar el pago, para evitar inconvenientes o liquidaciones incorrectas.

Agencia de recaudacion.png Quienes hayan pagado la primera cuota y deseen acceder al pago anual, deben dirigirse a la oficina de la Agencia de Recaudación para que le reliquiden en la próxima boleta. Archivo

¿Qué pasa si ya pagaste alguna cuota?

Otra de las consultas frecuentes tiene que ver con quienes ya comenzaron a abonar el impuesto en cuotas mensuales y luego decidieron optar por el Pago Anual.

Desde la Agencia aclararon que sí es posible acceder al beneficio, incluso en esos casos. Aquellos contribuyentes que hayan pagado la primera o segunda cuota pueden acercarse a una delegación para solicitar la reliquidación del monto anual, aplicando el descuento correspondiente y descontando lo ya abonado.

Cómo acceder al Pago Anual

El trámite para adherir al Pago Anual es simple y puede realizarse de manera online:

Ingresar al sitio oficial: agencia.rionegro.gov.ar

Descargar la boleta actualizada o escanear el código QR recibido por mail

Elegir el medio de pago: tarjeta de crédito, débito, transferencia o billeteras virtuales

En caso de optar por cuotas sin interés, ingresar una tarjeta Visa o Mastercard del Banco Patagonia

También es posible realizar el trámite de manera presencial en las delegaciones del organismo.

Con esta prórroga, se busca garantizar que todos los contribuyentes tengan la posibilidad de acceder a un esquema que combina descuentos, financiación y previsibilidad.