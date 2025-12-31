Último día para regularizar impuestos y acceder al 20% de descuento en Río Negro

Este 31 de diciembre vence el plazo para regularizar deudas de Automotor e Inmobiliario en Río Negro y obtener en 2026 a descuentos de hasta el 20%. Enterate como acceder.

El cierre del año trae una fecha clave para los contribuyentes rionegrinos. Este 31 de diciembre es el último día para regularizar deudas de los impuestos Automotor e Inmobiliario correspondientes a 2025 y así acceder a los beneficios del Pago Anual 2026 , que comenzará a regir desde enero con importantes descuentos y facilidades de pago.

Desde la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro recordaron que quienes no registren deuda, o la tengan regularizada mediante un plan de pagos , al cierre del año podrán obtener hasta un 20% de descuento sobre el monto total del impuesto si optan por el pago anticipado.

“A comienzos de enero salen las facturas de Automotor e Inmobiliario con la opción de pago anual, que tiene un 20% de descuento y la posibilidad de abonarlo en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Patagonia”, explicó el director del organismo , Alejandro Palmieri .

El funcionario subrayó que la condición central es estar al día al 31 de diciembre. “Regularizar significa también poder iniciar un plan de pago. Por eso, en estas fechas, muchos contribuyentes se acercan a las delegaciones o ingresan a la web para ponerse al día. Es un beneficio importante: el descuento del 20% más la posibilidad de financiarlo en tres cuotas sin interés”, señaló.

La Agencia de Recaudación Tributaria busca recuperar deudas. La Agencia de Recaudación Tributaria busca que los rionegrinos regularicen sus deudas de 2025 hasta el 31 de diciembre. Archivo

Boletas digitales y plazos

Según informó el organismo, a mediados de enero se enviarán por correo electrónico las boletas del Pago Anual 2026 de los impuestos Inmobiliario y Automotor a todos los contribuyentes que tengan mail declarado. El vencimiento para adherir a esta modalidad será el 20 de febrero, aunque el requisito de no tener deuda se evalúa al 31 de diciembre de 2025.

En ese sentido, Palmieri advirtió que es un error frecuente esperar a los primeros días de enero para regularizar: “Algunos se acuerdan de pagar el 3 o 4 de enero, pero la facturación ya está en la calle. Para acceder a los beneficios hay que estar al día antes del 31 de diciembre”.

agencia-de-recaudación-tributaria-Río-NEgro.jpg Los contribuyentes pueden acceder a través de la web oficial para regularizar sus deudas. Archivo

Múltiples medios de pago y gestión online

La Agencia destacó que el proceso de consulta y regularización puede realizarse de manera rápida y sencilla a través del sitio oficial. Ingresando a agencia.rionegro.gov.ar, los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal con el número de patente o la partida inmobiliaria, declarar o modificar su correo electrónico y elegir entre múltiples medios de pago.

“Hay opciones desde billeteras virtuales, QR, tarjetas de crédito y débito, hasta transferencias. La página es muy accesible y fácil de usar”, remarcó Palmieri, al tiempo que insistió en aprovechar estas últimas horas del año para evitar perder el beneficio.

Con descuentos y la posibilidad de financiar el Pago Anual en cuotas sin interés, el esquema 2026 busca premiar a los contribuyentes cumplidores y facilitar la planificación fiscal del próximo año.