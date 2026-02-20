¡Atención! La droguería de la zona que fue inhabilitada por Anmat
Una droguería de la región fue dada de baja junto a otras del resto del país porque su certificado ya estaba vencido. Los detalles.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja este viernes las habilitaciones de 60 laboratorios y droguerías cuyos certificados ya estaban vencidos y entre ellas hay una de la zona Así quedó plasmado en la Disposición 694/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
Entre los considerandos de la medida la Anmat advirtió que la Dirección de Gestión de Información Técnica inició las actuaciones en el marco del registro de inscripción de establecimientos habilitados para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales cuyos certificados se encuentran vencidos.
La Ley N° 16.463 dispone que las actividades vinculadas a la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de drogas, productos químicos, reactivos, medicamentos, elementos de diagnóstico y otros insumos destinados a la medicina humana, tanto en jurisdicción nacional como en el comercio interprovincial, solo pueden realizarse con autorización previa y bajo supervisión de la autoridad sanitaria. Estas actividades deben llevarse a cabo en establecimientos habilitados, bajo la dirección técnica de un profesional universitario, y conforme a la reglamentación vigente, la cual establece condiciones específicas para cada actividad y garantiza la protección de la salud pública y los intereses del consumidor.
De esta manera, la Anmat recordó que el comercio de especialidades medicinales en jurisdicción nacional y para el tráfico interprovincial y las empresas que intervienen en el tránsito de estos productos deben contar con habilitación de sus establecimientos y certificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Productos Farmacéuticos.
La semana pasada la Anmat también tomado decisiones similares a la de hoy y había inhabilitado la actividad de los laboratorios Inmunolab S.A., Cerium S.A. y Laboratorios Gordon S.A.C.I.F.I.A., según lo dispuesto en las resoluciones 338/2026, 339/2026 y 340/2026 publicadas en el Boletín Oficial.
La droguería de la región inhabilitada es Alto Valle, ubicada en calle Salta 1914 de General Roca.
La lista completa de las droguerías inhabilitadas
A continuación se detallan las firmas y sus respectivos números de legajo que han perdido la habilitación para el tránsito interjurisdiccional:
- Legajo 19: DROGUERÍA SURMEDIC S.R.L. (Bahía Blanca, Buenos Aires)
- Legajo 36: BIOSIDUS FARMA S.A. (CABA)
- Legajo 41: DROGUERÍA BIOMED S.A. (Paraná, Entre Ríos)
- Legajo 67: DROGUERÍA IBERO ARGENTINA DE CLAUDIA ISABEL LOZADA (Salta)
- Legajo 79: DROFAM S.A. (El Palomar, Buenos Aires)
- Legajo 84: DROGUERÍA POPULAR S.R.L. (Posadas, Misiones)
- Legajo 87: DROGUERÍA MONTSERRAT NORTE DE SERGIO ALBINO CHÁVEZ (Posadas, Misiones)
- Legajo 116: DROGUERÍA SAN ANTONIO DE NÉLIDA TOMASA FUENTES (Villa Sarmiento, Buenos Aires)
- Legajo 129: ADISFARM S.R.L. (CABA)
- Legajo 149: DROGUERÍA REPÚBLICA S.R.L. (San Miguel de Tucumán)
- Legajo 157: DROGUERÍA PHARMA GROUP DE PAGURA BORRAS S.A. (San Miguel de Tucumán)
- Legajo 159: DROGUERÍA MARKETING PHARMA DE SILVIA ELIZABETH PAGURA (San Miguel de Tucumán)
- Legajo 173: DROGUERÍA DIST.ON.COR DE DESYMED S.R.L. (Coronel Pringles 221 B° General Paz, Ciudad de Córdoba)
- Legajo 195: DROGUERÍA OPHICUS S.R.L. (San Miguel de Tucumán)
- Legajo 201: DROGUERÍA CORRIENTES S.R.L. (Salta)
- Legajo 212: DROGUERÍA LIBRA DE ALBERTO ANTONIO MONTALI (Santiago del Estero)
- Legajo 215: DROGUERÍA LARRAZABAL DE RUBÉN ORLANDO D’AMBROSIO (CABA)
- Legajo 218: DROGUERÍA DISPRHOBA S.A. (CABA)
- Legajo 255: DROGUERÍA MENON DE MENON JORGE NESTOR (Pilar, Buenos Aires)
- Legajo 263: OFAR 2 DE OFAR S.A. (CABA)
- Legajo 266: DROGUERÍA LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L. (Godoy Cruz, Mendoza)
- Legajo 270: DROGUERÍA PHARMAFUSION S.A. (CABA)
- Legajo 295: PHARMATOTAL S.R.L. (Bernal, Buenos Aires)
- Legajo 323: DROGUERÍA FARMAMED S.R.L. (CABA)
- Legajo 334: DROGUERÍA I.E.S.A S.R.L. (Ricardo Pedroni 1867, B° Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba)
- Legajo 338: DISTRIMEN S.A. (Godoy Cruz, Mendoza)
- Legajo 357: QUALITY INTERNACIONAL S.R.L. (Villa Bonich, Buenos Aires)
- Legajo 372: DROGUERÍA LAHUEN DE JORGELINA ALEJANDRA ARNAU (Guaymallén, Mendoza)
- Legajo 411: FAMÉRICA S.A. (CABA)
- Legajo 426: ECONOMAX S.R.L. (Miguel De Cervantes N° 735, B° Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba)
- Legajo 431: NUEVA LABAC S.A. (Lomas de Zamora, Buenos Aires)
- Legajo 436: DROGUERÍA DEL ESTE DE AMISAL S.A. (CABA)
- Legajo 460: DROGUERÍA ALBERDI S.A. (Berazategui, Buenos Aires)
- Legajo 462: DROGUERÍA FOC S.R.L. (CABA)
- Legajo 464: DROGUERÍA ORION DE GRUPO ORION S.R.L. (CABA)
- Legajo 466: DROGUERÍA KAIXO DE KAIXO S.A. (Salta)
- Legajo 467: S. M. SALUD GROUP S.A. (Bella Vista, Buenos Aires)
- Legajo 478: DROGUERÍA MEDICAL TOOLS S.R.L. (Trelew, Chubut)
- Legajo 487: LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. (Villa Ballester, Buenos Aires)
- Legajo 493: PHARMA LODZ S.R.L. (CABA)
- Legajo 527: DROGUERÍA NOVA S.R.L. (Salta)
- Legajo 529: G.O. DISTRIBUCIONES S.R.L. (CABA)
- Legajo 538: DROGUERÍA AFEX FARMACEUTICA S.R.L. (Juan José Paso 1291, B° Juniors, Ciudad de Córdoba)
- Legajo 540: TOWER MEDICINE ARGENTINA S.R.L. (Tres de Febrero, Buenos Aires)
- Legajo 546: DROFAST S.R.L. (CABA)
- Legajo 553: DROGUERÍA BALTAR DE LORENA JUÁREZ (Almirante Brown, Buenos Aires)
- Legajo 565: DISPROMED S.R.L. (Av. Octavio Pinto 2433, B° Escobar, Ciudad de Córdoba)
- Legajo 613: DROGUERÍA MÉDICA S.R.L. (Rosario, Santa Fe)
- Legajo 723: DROGUERÍA DEL OESTE DE CALA HILDA ALICIA (Ituzaingó, Buenos Aires)
- Legajo 793: DROGUERÍA I.E.S.A S.R.L. (Ricardo Pedroni 1867, B° Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba)
- Legajo 812: DISTRIBUIDORA BMD S.A. (Vicente López, Buenos Aires)
- Legajo 844: DROGUERÍA EXVECA DE JUAN CARLOS RUSSO (Santa Rosa, La Pampa)
- Legajo 851: DROGUERÍA ABC 1 S.A. (Rosario, Santa Fe)
- Legajo 957: DROGUERÍA DE TORRES DE DI-MED S.R.L. (Paraná, Entre Ríos)
- Legajo 959: LOGIPHARMA S.R.L. (San Miguel de Tucumán)
- Legajo 1017: DROGUERÍA MEDIMARTIN (Guaymallén, Mendoza)
- Legajo 1118: DROGUERÍA VITALCOR INSUMOS MÉDICOS DE MARIANA MARÍA LOZA (Córdoba)
- Legajo 1198: DROGUERÍA SIGNUM DE SEPIF S.R.L. (Teniente Ibañez N° 2350, Local 7, Villa María, Córdoba)
- Legajo 1213: DROGUERÍA ALTO VALLE (General Roca, Río Negro)
- Legajo 1216: VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A. (Beccar, Buenos Aires)
- Legajo 1283: ABC S.A. (Mendoza)
