¡Atención! La droguería de la zona que fue inhabilitada por Anmat

Una droguería de la región fue dada de baja junto a otras del resto del país porque su certificado ya estaba vencido.

Una droguería de la zona, inhabilitada hasta regularizar su situación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja este viernes las habilitaciones de 60 laboratorios y droguerías cuyos certificados ya estaban vencidos y entre ellas hay una de la zona Así quedó plasmado en la Disposición 694/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana .

Entre los considerandos de la medida la Anmat advirtió que la Dirección de Gestión de Información Técnica inició las actuaciones en el marco del registro de inscripción de establecimientos habilitados para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales cuyos certificados se encuentran vencidos.

La Ley N° 16.463 dispone que las actividades vinculadas a la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de drogas, productos químicos, reactivos, medicamentos, elementos de diagnóstico y otros insumos destinados a la medicina humana, tanto en jurisdicción nacional como en el comercio interprovincial, solo pueden realizarse con autorización previa y bajo supervisión de la autoridad sanitaria. Estas actividades deben llevarse a cabo en establecimientos habilitados, bajo la dirección técnica de un profesional universitario, y conforme a la reglamentación vigente, la cual establece condiciones específicas para cada actividad y garantiza la protección de la salud pública y los intereses del consumidor.

De esta manera, la Anmat recordó que el comercio de especialidades medicinales en jurisdicción nacional y para el tráfico interprovincial y las empresas que intervienen en el tránsito de estos productos deben contar con habilitación de sus establecimientos y certificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Productos Farmacéuticos.

La semana pasada la Anmat también tomado decisiones similares a la de hoy y había inhabilitado la actividad de los laboratorios Inmunolab S.A., Cerium S.A. y Laboratorios Gordon S.A.C.I.F.I.A., según lo dispuesto en las resoluciones 338/2026, 339/2026 y 340/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

La droguería de la región inhabilitada es Alto Valle, ubicada en calle Salta 1914 de General Roca.

La lista completa de las droguerías inhabilitadas

A continuación se detallan las firmas y sus respectivos números de legajo que han perdido la habilitación para el tránsito interjurisdiccional: