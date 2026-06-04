Alerta y evacuación en una escuela secundaria: qué pasó

La amenaza de un objeto peligroso en el interior del establecimiento activó todas las alarmas en la comunidad educativa. La sorpresa del personal de la División de Explosivos.

Las alarmas se activaron en la Escuela Secundaria N°71 de Allen.

Una alarmante situación tuvo lugar en la Escuela Secundaria N°71 Mariano Moreno de Allen , cuando se activó el protocolo preventivo ante una amenaza de un explosivo colocado en uno de los calefactores de la institución educativa. El episodio motivó la intervención del personal de la División Explosivos, Bomberos Voluntarios y trabajadores de Defensa Civil.

La crítica situación provocó temor entre los estudiantes y el cuerpo directivo definió la suspensión de las clases del turno mañana para llevar adelante una revisión exhaustiva del establecimiento y garantizar la seguridad del alumnado.

“Los estudiantes de turno mañana se retiran por protocolo preventivo ante amenaza de explosivo en el calefactor”, fue el comunicado enviado a las familias.

Por esta razón, asistieron al lugar el personal de la División Explosivos, junto con integrantes de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, quienes llevaron adelante una inspección minuciosa de las instalaciones escolares para determinar la existencia de algún elemento que represente peligro en las instalaciones.

allen 71 Los alumnos del turno mañana sintieron temor ante la amenaza de explosivos en un calefactor de la institución.

El personal de la División Explosivos no encontró ningún explosivo

Mientras se realizaba la revisión detallada del establecimiento educativo, los estudiantes del turno mañana fueron retirados de la escuela como medida de prevención.

De esta manera, tras la inspección y revisión exhaustiva de las aulas, espacios comunes y oficinas, no se encontró ningún elemento explosivo o que represente un riesgo para estudiantes, docentes y el personal de la institución.