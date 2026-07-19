Cómo estará el clima en el Alto Valle en este electrizante domingo con Argentina en otra final del mundo

Estará frescoen la zona de la Confluencia, pero muy caliente para los corazones que palpitan una jornada especial. Promediando la semana habrá una sorpresa.

Será un día especial este domingo: la Selección Argentina de fútbol liderada por el genial Lionel Messi juega la final de Campeonato Mundial frente a España y paraliza al país. Es la segunda final consecutiva que disputa el equipo que dirige técnicamente el otro Lionel, Scaloni. ¿Cómo estará el clima para atravesar semejante excitación?.

El día comenzó con una intensa humedad por chaparrones que se registraron durante la madrugada, con una tupida nubosidad que tiñó porciones de cielo. El Servicio M eteorológico Nacional (SMA) anticipa una mañana de 5°C con nubosidad predominante que irá cediendo con el correr de las horas, y una tarde —mientras se juegue la final del mundo entre Argentina y España— que trepa a 10°C, todavía con nubes pero sin una gota de lluvia en el pronóstico.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincide en el diagnóstico, con una máxima diurna de 11°C y apenas lluvias débiles y dispersas -como las registradas más temprano durante la madrugada- que no deberían meterse en el medio de los noventa minutos, ni del alargue, si es que hace falta.

La cosa cambia cuando el sol se esconda y acá habrá otro partido. Con la noche, el termómetro baja a 8°C según el SMN —hasta 2°C, más crudo, según la AIC—, el viento gira al noreste y se pone más intenso, entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que la AIC calcula en hasta 24. Y ahí sí aparecen los chaparrones, con una probabilidad de entre 10 y 40%.

Nevadas promediando la semana

El lunes también estará lluvioso. El día arrancará con precipitaciones aisladas, pero con el correr de las horas alcanzarán mayor intensidad, hasta tornarse "muy fuertes" durante la mañana y la tarde. La temperatura rondará entre los 3 y 9 grados, con vientos leves.

El martes lloverá al anochecer con una mínima variación en el termómetro. Sin embargo la sospresa aparecerá el miércoles, dado que el SMN pronosica para la región lluvias y nevadas durante la manaña, con una probabilidad máxima del 40%. Los días siguientes hasta el sábado incluído continuarán nublados con temperturas de entre 2 y 13º.