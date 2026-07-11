Cipolletti mantiene bajas temperaturas para este sábado: qué pasa con la lluvia

El pronóstico anticipa bajas temperaturas para este sábado. ¿A cuánto llegará el termómetro cuando juegue Argentina?

Aunque el viernes transcurrió con lluvias en el Alto Valle , el pronóstico anticipa una mejora progresiva hacia el fin de semana en Cipolletti . Sin alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este sábado se espera una mejora en las condiciones generales del tiempo. No se prevén lluvias en Cipolletti, aunque el cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada, tanto de día como de noche.

Las temperaturas seguirán siendo bajas. La máxima alcanzará los 8°C, mientras que la mínima caerá hasta los 0°C en horas nocturnas. El viento disminuirá su intensidad respecto al viernes, con velocidades entre 10 y 11 km/h provenientes del oeste.

A pesar de la ausencia de precipitaciones, el frío continuará siendo protagonista, por lo que se recomienda mantener el abrigo como parte esencial para quienes realicen actividades al aire libre durante el fin de semana.

Domingo con leve mejora térmica

El domingo 12 de julio mostrará señales de mejora más evidentes. Durante el día, el cielo se presentará parcialmente nublado, permitiendo algunos momentos de sol. Sin embargo, hacia la noche volverá a estar mayormente cubierto.

Las temperaturas tendrán un leve repunte, con una máxima de 13°C y una mínima de 2°C. El viento se mantendrá moderado, con velocidades entre 12 y 13 km/h, rotando desde el oeste hacia el noreste.

Este escenario permitirá condiciones algo más agradables en comparación con los días previos, aunque sin dejar de lado el abrigo, especialmente durante la mañana y la noche.

Tendencia para el inicio de la próxima semana

El comienzo de la semana mantendrá características similares en Cipolletti. El lunes 13 de julio continuará el cielo cubierto, con una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 4°C.

Durante la noche del lunes se espera un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h, anticipando un período de mayor inestabilidad en la región.

El martes 14 y el miércoles 15 de julio registrarán las temperaturas más elevadas del período, con máximas que rondarán los 15°C. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, sin grandes mejoras en cuanto a la nubosidad.

Estefania Petrella

Viento e inestabilidad a mitad de semana

El viento será uno de los factores más relevantes hacia mediados de la semana. Para el martes se estiman velocidades sostenidas de entre 37 y 39 km/h, con ráfagas intensas que podrían llegar hasta los 56 km/h tanto durante el día como en la noche.

En tanto, el miércoles las condiciones comenzarán a estabilizarse levemente. Las ráfagas disminuirán hasta los 43 km/h durante el día y descenderán a 17 km/h por la noche. La jornada cerrará con una temperatura mínima cercana a 1°C.