Se suspendió la fecha de la Liga Confluencia y el fútbol volverá a fines de julio

Las inclemencias climáticas obligaron a postergar la tercera jornada de la Copa de la Liga.

Por el mal tiempo en la región, se suspendió la Liga Confluencia.

La Comisión Directiva de la Liga Confluencia determinó este viernes de forma oficial la suspensión total de la jornada de partidos que debía disputarse los días sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026.

La medida responde de manera directa a las intensas lluvias en la región y al consecuente deterioro del estado de los campos de juego , los cuales no se encuentran en condiciones óptimas para garantizar el normal desarrollo de los encuentros ni la integridad física de los futbolistas.

Frente a esta postergación, las autoridades de la Liga aclararon que el calendario institucional no sufrirá modificaciones respecto a los descansos previamente pautados.

La sede de la Deportiva Confluencia, en Cipolletti. Archivo

De este modo, se ratificó que se respetará de forma estricta el receso por vacaciones de invierno dispuesto por el Consejo Directivo para el próximo fin de semana, correspondiente a los días sábado 18 y domingo 19 de julio de 2026, fechas en las cuales no habrá ningún tipo de actividad oficial.

Cuándo se retoman las fechas

De acuerdo con lo informado en el comunicado que lleva la firma del presidente de la entidad, Carlos Roja, la reprogramación ya tiene fechas consolidadas.

La esperada 3ra fecha de la Copa de la Liga 2026, que debió ser suspendida este fin de semana, se disputará una vez finalizado el receso invernal, concretamente los días sábado 25 y domingo 26 de julio de 2026.

Desde la organización indicaron que la diagramación específica y los horarios de los cruces se informarán oportunamente a todos los clubes y al público general durante los próximos días.