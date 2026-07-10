Cipo ya está en San Luis para buscar la clasificación: hora y cómo verlo

Este sábado visitará a Juventud Unida Universitario por la anteúltima fecha de la fase regular. En la última tiene libre.

Cipolletti ya se encuentra en San Luis para buscar la clasificación.

Cipo jugará su último partido de la etapa regular lejos de casa y el jueves por la noche la delegación emprendió viaje a San Luis, donde enfrentará a Juventud Unida este sábado, en el adelantado de la jornada. El albinegro va en búsqueda de la clasificación luego del empate ante el Raya en La Visera . En la fecha 18 de la semana que viene, el equipo rionegrino tendrá jornada libre.

El duelo por la fecha 17 tendrá a Lucas Nicolas Cavallero como juez principal. El oriundo de Totoras pitará el inicio del juego a las 15 en el Mario Sebastián Diez. Hugo Fleitas y Bruno Pezzota serán los asistentes mientras que Pablo Ramírez completará el cuerpo arbitral.

De cara a este encuentro Fabián Enríquez cuenta con los cuatro refuerzos disponibles. El transfer de Cristian González llegó y Nahuel Luna, el último en arribar a la ciudad, ya forman parte de la lista de 20 sumados a Leandro Vella y Luciano Gutiérrez.

Como consignó LM Cipolletti esta semana, con el empate Cipo se clasificará a la zona Campeonato.

Omar Novoa

De todas formas, equipo de Enríquez quiere salir a ganar y nada está dicho, porque en condición de visitante solo tiene una victoria sobre Deportivo Rincón y dos empates. El resto han sido derrotas.

Luego del empate del domingo pasado ante Argentino, el Albinegro igual quedó puntero con 22 y en caso de llegar a 23 puntos, no podría ser alcanzado por Juventud, Deportivo Rincón, Costa Brava y San Martín de Mendoza.

Juventud está último con 16 pero significaría una amenaza por la diferencia de goles ya que en la última fecha visita a Atenas. El pasado fin de semana los puntanos tuvieron su fecha libre y en la jornada anterior empataron sin goles en Monte Maíz.

El duelo de ida en La Visera por la fecha 8 se lo quedaron los puntanos por 1 a 0 con gol de Lautaro Figueroa en un remate de tiro libre cuando se escurría el primer tiempo. Aquella jornada Cipo terminó con un jugador menos tras la expulsión de Víctor Manchafico.

Desde aquella victoria, el "Juve" no volvió a sumar de a tres, de hecho vio la derrota en tres oportunidades y apenas sumó cuatro puntos mediante empates. En el estadio Sebastián Diez a lo largo del torneo solo tiene una victoria, en la fecha 2 ante Huracán Las Heras, luego acumula cuatro empates y dos derrotas.

La última visita del Albinegro a Juventud Unida fue en 2024, por la octava jornada de la Reválida. Allí el equipo comandado por Gabriel Nasta empató sin goles en la previa al cierre de aquella etapa.

El encuentro en San Luis tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras. Lu19 y Canal 10 llevarán la trasmisión mediante radio, televisión y el streaming en YouTube.