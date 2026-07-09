Alerta vial en Río Negro: qué rutas están bajo la lupa por el frío extremo y el colapso de tránsito

Las autoridades lanzaron un operativo especial de control. Enterate de las zonas más críticas y el estado de las calzadas en este fin de semana extralargo.

Con el arranque de las vacaciones de invierno , las rutas hacia la cordillera ya registran un movimiento masivo. Para evitar accidentes por el hielo y el colapso de autos, las autoridades provinciales despliegan un intenso operativo en los accesos clave. Los efectivos no solo controlan la documentación, sino que revisan el estado de las calzadas para anticiparse al peligro. Si vas a viajar, esto es lo que tenés que saber.

El estado de las rutas continúa siendo un aspecto clave para quienes emprenden viaje. La Ruta Nacional N°237 permanece habilitada , aunque exige extrema precaución debido a los bancos de niebla que se registraron durante la mañana, especialmente entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la Ruta Nacional 40. Si bien la visibilidad mejoró con el correr de las horas, las autoridades recomiendan mantener una conducción prudente y evitar el tránsito durante la noche.

Una de las rutas más elegidas en receso invernal es la Ruta Nacional 40 . En este caso entre Bariloche y El Bolsón continúa transitable, pero presenta sectores de mayor complejidad en las zonas altas. En Pampa del Toro y Cañadón de la Mosca es común la formación de hielo negro, una de las condiciones más peligrosas para la circulación por su escasa visibilidad. Por ese motivo, los controles policiales también cumplen un rol preventivo , alertando a los automovilistas sobre los tramos más comprometidos.

La vigilancia también se intensifica sobre la Ruta Nacional 23, donde continúa vigente un alerta por lluvias y nevadas. Entre Comallo y Dina Huapi se mantienen sectores con calzada mojada, barro y formación de hielo, por lo que se exige la portación obligatoria de cadenas y se recomienda evitar la circulación durante la noche, cuando las bajas temperaturas favorecen el congelamiento del asfalto.

En El Bolsón, personal de la Patrulla de Montaña realiza recorridas preventivas sobre el camino de acceso al centro de esquí Perito Moreno, con controles en el ingreso, identificación de personas y presencia permanente en la base del cerro para acompañar a residentes y visitantes durante toda la jornada.

A ese despliegue se suman controles en Bariloche, donde efectivos mantienen puestos preventivos sobre el Circuito Chico, a la altura del Mirador Punto Panorámico, y en el acceso al sendero del Cerro López, dos de los lugares más visitados durante la temporada invernal. Allí se supervisa el movimiento de vehículos y personas, al tiempo que se brinda orientación a quienes recorren los atractivos naturales de la ciudad.

El operativo continuará durante todo el fin de semana extra largo con presencia sostenida en rutas y centros turísticos, combinando controles, patrullajes y asistencia a los viajeros.

Cuándo comienzan las vacaciones en Río Negro

En Río Negro y Neuquén, las vacaciones de invierno 2026 se desarrollarán entre el 13 y el 24 de julio. Durante ese período, miles de familias aprovecharán el receso para viajar o realizar actividades recreativas.

El calendario escolar establece estas fechas en línea con otras provincias patagónicas como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, buscando equilibrar factores climáticos y turísticos en la región.

En tanto, otras provincias iniciarán el receso antes, como Mendoza o Córdoba, mientras que Buenos Aires y la Ciudad Autónoma lo harán más tarde, entre el 20 y el 31 de julio.