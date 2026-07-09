Alerta en varias ciudades: pumas cometen otro sangriento ataque, capturan a uno y el resto anda suelto

La zona de la región que debe prestarle mucha atención a la inquietante situación. ¿Qué harán con el depredador atrapado?

El puma que fue capturado por personal de Fauna. Le van a buscar un habitat ideal.

La tranquilidad de la zona rural de 25 de Mayo , lindera a Catriel, se vio alterada en los últimos días debido a los constantes y sangrientos ataques de felinos salvajes . Tras un intenso operativo, las autoridades consiguieron atrapar a uno de los depredadores , aunque la alerta continúa en varias ciudades de la región debido a que los otros pumas siguen sueltos .

Vecinos y puesteros de Colonia Chica , una localidad ubicada a unos 30 kilómetros al sudeste de la zona urbana de 25 de Mayo , manifestaron su profunda preocupación y presentaron constantes quejas por los estragos que una manada de pumas viene causando en la zona. También los sufren en las localidades rionegrinas.

Según informaron las autoridades, los felinos actúan en manada y han matado a numerosos animales domésticos y de cría , golpeando directamente la economía y el día a día de los productores locales.

Ante la gravedad de la situación y el hecho de que los felinos se han acercado peligrosamente a las zonas habitadas, el municipio gestionó de manera urgente la intervención de especialistas para brindar una solución definitiva que garantice la seguridad de los pobladores.

Operativo conjunto y captura de un ejemplar

En respuesta al reclamo, la Dirección Provincial de Fauna de Santa Rosa dispuso un equipo de trabajo en el lugar. En una labor coordinada con el personal municipal, los agentes implementaron jaulas trampa en los sectores estratégicos donde se habían reportado los avistamientos y ataques.

El delegado comunal de Colonia Chica, Lucas Navarro, confirmó que los esfuerzos dieron sus primeros frutos al lograr capturar con vida a uno de los pumas. Navarro detalló que el animal atrapado se trata de un cachorro, el cual se encuentra en buenas condiciones.

El plan de reubicación y la búsqueda de los felinos restantes

El funcionario comunal remarcó que la prioridad absoluta de las fuerzas que intervienen en el conflicto es el bienestar tanto de la comunidad como de la fauna silvestre. Por este motivo, el objetivo principal de los especialistas es capturar a los pumas vivos para posteriormente reubicarlos en un entorno adecuado, lejos de las poblaciones humanas y de las zonas de producción ganadera.

Sin embargo, las tareas de rastrillaje y monitoreo no han terminado. Navarro advirtió que actualmente siguen sueltos la madre y otro cachorro, por lo que se solicitó a los vecinos mantener la máxima precaución y alertar de inmediato ante cualquier nuevo avistamiento para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Colonia Chica.

El antecedente en Sierra Colorada

Semanas atrás, un violento ataque de un puma en un campo ubicado a cinco kilómetros de Sierra Colorada provocó conmoción, preocupación y una importante pérdida para una familia productora de la región. El felino ingresó durante la noche a un corral del establecimiento rural "La Calandria" y mató a 28 ovejas, mientras que otras dos quedaron gravemente heridas.

El hecho ocurrió a escasos metros de la vivienda de la familia de Belén Miles, dedicada desde hace décadas a la cría de animales. Según relató la productora, el episodio tomó por sorpresa a todos los integrantes del establecimiento.

"Ya se había visto un puma en la zona hace algunas semanas, incluso hubo imágenes de uno llevando un carnero cerca de la ruta hacia Los Menucos, pero nunca nos imaginamos que iba a llegar tan cerca, hasta la casa. El daño lo hizo adentro del corral", expresó según el portal Catriel 25.

El corral atacado se encuentra a menos de 200 metros de la vivienda familiar. Allí se encontraban las 30 ovejas que integraban la majada. "Se metió en el corral y mató todas las ovejas. Eran 30 y quedaron dos heridas. Vamos a ver si las podemos salvar, pero si no, no quedaría ninguna", explicó Miles.