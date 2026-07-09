En Río Negro buscan implementar un sistema tipo Alerta Sofía ante la desaparición de menores

Ingresó a la Legislatura un proyecto que busca dinamizar las búsquedas ante denuncias de desapariciones de menores de edad en la provincia. ¿Qué particularidades menciona la iniciativa?

La iniciativa establece procedimientos de actuación coordinados por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.

Un proyecto legislativo presentado en la provincia busca establecer un mecanismo de respuesta rápida ante la desaparición de menores de edad . La iniciativa apunta a garantizar una intervención coordinada entre organismos estatales desde el primer momento de la denuncia.

La propuesta, impulsada por el legislador Juan Martin (PRO), plantea la creación de un protocolo provincial que permita actuar sin demoras frente a situaciones de extravío o desaparición de niños y adolescentes en territorio rionegrino.

El texto establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y Justicia, organismo que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones y la difusión masiva de los casos en toda la provincia.

Según se detalla en los fundamentos, el objetivo es asegurar una respuesta “inmediata, coordinada e interjurisdiccional”, articulando el trabajo entre fuerzas de seguridad, el sistema judicial, organismos de protección y la sociedad civil.

El sistema de alerta se activará cuando se recepcione una denuncia, sin importar el tiempo transcurrido ni dependencia donde se radique la misma. Estefania Petrella

La importancia de las primeras horas

Uno de los ejes centrales del proyecto se basa en la experiencia nacional e internacional, que indica que las primeras horas tras una desaparición son determinantes para lograr la localización con vida de la persona.

En este sentido, la iniciativa subraya la necesidad de actuar con rapidez y sin obstáculos burocráticos, especialmente en una provincia con amplias distancias geográficas y zonas rurales que dificultan los operativos de búsqueda.

El proyecto establece la obligatoriedad de recibir de manera inmediata cualquier denuncia por desaparición de menores en dependencias policiales o judiciales, sin imponer plazos mínimos de espera ni requisitos adicionales.

Además, se considera falta grave cualquier demora injustificada en la recepción o tramitación de la denuncia, un punto clave que busca evitar dilaciones que puedan comprometer la investigación y la localización.

La Legislatura de Río Negro podrá tratar el proyecto en comisiones.

Difusión masiva y geolocalizada

Otro aspecto central de la iniciativa es la implementación de un sistema de difusión geolocalizada que permita alertar rápidamente a la población sobre la desaparición de un menor en riesgo.

La propuesta contempla el uso de dispositivos móviles, redes sociales, medios de comunicación y cartelería electrónica para amplificar la búsqueda. La activación del sistema deberá evaluarse dentro de las tres horas posteriores a la denuncia.

En caso de aprobarse, el proyecto prevé la creación de una Mesa Provincial de Coordinación integrada por organismos estatales y organizaciones civiles especializadas en la temática.

Este espacio tendrá como función elaborar protocolos complementarios, monitorear el funcionamiento del sistema y proponer mejoras técnicas que permitan optimizar la respuesta ante cada caso.

El antecedente nacional: Alerta Sofía

La iniciativa toma como referencia el sistema nacional Alerta Sofía, una herramienta de emergencia implementada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la búsqueda de menores en situaciones de alto riesgo.

Este sistema permite difundir de manera masiva información clave a través de redes sociales, telefonía celular, medios de comunicación y dispositivos de seguridad, con el objetivo de involucrar a la sociedad en la búsqueda.

Para activar una alerta de este tipo a nivel nacional, se deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos la existencia de una denuncia formal, la intervención judicial y la confirmación de un riesgo inminente para el menor.

Además, se evalúan factores como el tiempo transcurrido desde la desaparición, la presencia de violencia, la necesidad de medicación o la participación de terceros en el hecho, entre otros indicadores relevantes.

El caso que marcó un antes y un después

El sistema Alerta Sofía lleva ese nombre en memoria de Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008 en un camping de Río Grande, en Tierra del Fuego, cuyo paradero aún se desconoce.

Su caso generó una profunda conmoción social y expuso la necesidad de contar con herramientas más eficaces para la búsqueda inmediata de menores, lo que derivó en la creación de políticas públicas específicas.

Con este proyecto, Río Negro busca avanzar en la implementación de un esquema propio que adapte los lineamientos nacionales a la realidad territorial de la provincia, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.