Nuevos montos para asignaciones familiares en Río Negro: los detalles del acuerdo

El gremio ATE y la Provincia alcanzaron el acuerdo que incrementar las asignaciones familiares por hijo. ¿Cómo quedan los nuevos montos?

El gremio ATE y el Gobierno Provincial alcanzaron un acuerdo de incremento en un 134% en asignaciones familiares.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Río Negro para incrementar en un 134% las asignaciones familiares , una medida que impactará directamente en más de 15.000 agentes del Estado provincial.

El entendimiento se dio en el marco de la última mesa paritaria y responde a un reclamo sostenido por el gremio, que venía planteando la necesidad de actualizar estos montos frente al contexto económico actual y la pérdida del poder adquisitivo.

Según se informó, los nuevos valores comenzarán a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de julio, lo que permitirá que los trabajadores perciban el incremento en el corto plazo, generando un alivio en los ingresos familiares.

El incremento se verá reflejado con el cobro de julio.

Detalles de los nuevos montos

El acuerdo establece una actualización significativa en todas las categorías de asignaciones familiares. Entre los principales cambios, la asignación por hijo pasará de $12.000 a $28.080, lo que representa uno de los incrementos más relevantes.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, el monto se elevará de $48.000 a $112.320, mientras que la asignación prenatal también se actualizará, pasando de $12.000 a $28.080, en línea con la asignación por hijo.

Por otra parte, la asignación por nacimiento aumentará de $21.160 a $49.514,40, la asignación por matrimonio subirá de $31.744 a $74.280,96, y la asignación por adopción alcanzará los $297.086,40 desde los $126.960 actuales.

Estos incrementos buscan recomponer el valor de las asignaciones y acompañar las distintas etapas y situaciones familiares de los trabajadores estatales, en un contexto económico que exige mayores esfuerzos tanto del Estado como de los empleados.

La postura del gremio

Desde ATE Río Negro destacaron el acuerdo como un avance significativo en la defensa de los derechos de los trabajadores. El secretario general del sindicato, Rodrigo Vicente, remarcó la importancia de haber logrado una respuesta concreta en la negociación paritaria.

“Este entendimiento da respuestas a las necesidades de todos los trabajadores estatales, demandas que expresamos en la última mesa paritaria”, señaló el dirigente, al tiempo que subrayó el alcance del beneficio sobre un amplio sector de empleados públicos.

Vicente también destacó que el incremento “suma derechos a los trabajadores” y permite mejorar las condiciones económicas de miles de familias, en un escenario donde la inflación continúa impactando de manera directa en el bolsillo de los asalariados.

AUMENTAMOS UN 133% LAS ASIGNACIONES FAMILIARES



La asignación por hijo con discapacidad pasa de $48.000 a $112.000, mientras que la asignación por hijo se incrementa de $12.000 a $28.000.



El resto de las asignaciones también aumenta un 133%.



Sabemos del esfuerzo que hacen todos… pic.twitter.com/52NBexc3Qz — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) July 7, 2026

El compromiso del Gobierno provincial

Desde el Ejecutivo provincial, el gobernador Alberto Weretilneck valoró el acuerdo alcanzado y aseguró que se mantendrá el esfuerzo para acompañar a los trabajadores estatales, pese al contexto complejo que atraviesan las finanzas públicas.

El mandatario reconoció las dificultades derivadas de la caída de recursos, pero sostuvo que la prioridad del Gobierno es sostener el poder adquisitivo de los empleados y garantizar el reconocimiento a su labor dentro de la administración pública.

“Vamos a trabajar siempre para que tengan el reconocimiento que se merecen”, afirmó Weretilneck, reafirmando el compromiso de continuar con políticas que apunten a mejorar las condiciones salariales y sociales de los agentes provinciales.

Un alivio en medio del contexto económico

El aumento en las asignaciones familiares se inscribe en un escenario económico desafiante, donde los ingresos de los trabajadores han quedado rezagados frente al avance de los precios y la pérdida del poder de compra.

En este sentido, el acuerdo entre ATE y el Gobierno de Río Negro aparece como una medida que busca mitigar ese impacto, fortaleciendo los ingresos indirectos y brindando mayor respaldo a las familias de los empleados estatales.