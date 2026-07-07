El accidente que alteró la mañana: atropellaron a una ciclista y quedó malherida

El hecho ocurrió pasadas las 10 de este martes. La mujer fue trasladaba al Hospital con lesiones varias.

Un violento accidente alteró la tranquilidad de la mañana de este martes en la capital rionegrina. Alrededor de las 10 , una joven que circulaba en bicicleta sufrió diversas lesiones tras ser embestida por un automóvil en la intersección de las calles Mitre y O'Higgins , en pleno corazón del barrio Zatti, en Viedma .

Según el relato de los vecinos del sector, el conductor del rodado mayor colisionó contra la ciclista por razones que las autoridades aún intentan establecer.

Minutos después del impacto, personal policial se hizo presente en el lugar del hecho. Los efectivos procedieron a cortar el tránsito de inmediato para resguardar la zona y prestaron las primeras atenciones a la víctima.

Testigos ocasionales señalaron que, debido al estado de la joven, debió ser inmovilizada con un collar ortopédico en el lugar del accidente mientras se aguardaba el arribo de la ambulancia. Posteriormente, profesionales del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme) asistieron a la lesionada.

A raíz de la intensidad de los dolores que presentaba como consecuencia del fuerte impacto, la mujer fue trasladada de urgencia a la sala de guardia del Hospital Artémides Zatti, donde quedó alojada para recibir la atención correspondiente y evaluar la gravedad de sus heridas.

Conmoción en el barrio

El choque alteró por completo la rutina matutina de la zona. El incidente vial generó que una gran cantidad de curiosos y automovilistas detuvieran su marcha en la intersección para observar lo ocurrido.

En contrapartida, la solidaridad de la comunidad no se hizo esperar: varios vecinos se acercaron de inmediato para colaborar con la víctima y ayudaron de forma voluntaria a ordenar el tránsito en el cruce de calles hasta la llegada definitiva de las autoridades policiales y de salud.