Río Negro comparte su experiencia en acogimiento familiar a nivel nacional

La Red Federal de Acogimiento Familiar Argentina publicó un texto de Familias Rionegrinas Solidarias. Un paso clave en la restitución de derechos.

La Red Federal de Acogimiento Familiar Argentina publicó un artículo elaborado por el equipo del programa Familias Rionegrinas Solidarias , destacando el trabajo que realiza la provincia de Río Negro para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar.

Se trata de la primera vez que la provincia participa con un espacio propio en el boletín de la Red Federal. Este reconocimiento pone en valor el trabajo técnico que se desarrolla en el territorio para fortalecer el acogimiento familiar como una herramienta clave en la restitución de derechos.

El artículo se titula "El costo de la indiferencia: por qué las Familias Solidarias son la clave para salvar a los hijos del desamparo". Fue elaborado específicamente por el equipo del programa Familias Rionegrinas Solidarias – AVC Río Negro .

El texto propone una profunda reflexión sobre la importancia de que las infancias y adolescencias que atraviesan situaciones de vulneración de derechos puedan desarrollarse en entornos familiares. El objetivo es que estos espacios les brinden cuidado, contención y oportunidades para desplegar sus proyectos de vida.

Reconocimiento al trabajo técnico

"La publicación representa el trabajo, la formación y el compromiso de nuestros equipos técnicos. Que Río Negro tenga, por primera vez, un espacio destacado en el boletín de la Red Federal demuestra que contamos con profesionales comprometidos con la promoción del acogimiento familiar como una alternativa fundamental para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en una familia", destacó la subsecretaria de Medidas Excepcionales de Derechos, Aylén Ramírez.

El trabajo resalta el rol de las Familias Solidarias como una alternativa de cuidado temporal. Este dispositivo ofrece a los menores un entorno afectivo y personalizado mientras se resuelve su situación familiar, priorizando siempre el interés superior de cada uno de ellos.

Políticas públicas con alcance federal

La participación de Río Negro en esta publicación nacional refleja el compromiso de la Provincia con la construcción de políticas públicas basadas en el cuidado, la protección integral y la restitución de derechos. Asimismo, contribuye al intercambio de experiencias y buenas prácticas con otras jurisdicciones del país.

De esta manera, la provincia, a través de la SENAF, continúa fortaleciendo el trabajo de los equipos técnicos y promoviendo políticas que garanticen entornos protectores, priorizando siempre el derecho a crecer en familia.