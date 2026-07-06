Cipolletti quedó entre las ciudades que más DNI tramitaron en Río Negro: ¿en qué puesto se ubicó?

La ciudad concentró más de 2.500 trámites en seis meses y quedó entre las cuatro localidades con mayor demanda del Registro Civil en la provincia.

El Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro informó que 27.800 rionegrinos realizaron trámites durante el primer semestre del año. Foto: Gentileza.

Durante el primer semestre de 2026, más de 27.800 rionegrinos realizaron trámites para obtener o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) . En ese contexto, Cipolletti se ubicó en el tercer lugar del ranking provincial , consolidándose como una de las ciudades con mayor movimiento en las oficinas del Registro Civil.

Los datos corresponden al Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Según las estadísticas oficiales, en la ciudad se realizaron 2.565 trámites de DNI entre enero y junio, lo que representa el 9,2% del total provincial .

El ranking fue encabezado por General Roca, con 4.544 gestiones (16,3%), seguida por San Carlos de Bariloche, con 4.282 (15,4%). Detrás de Cipolletti quedó Viedma, con 2.526 trámites (9,1%).

Entre estas cuatro ciudades se concentró la mitad de todos los trámites de DNI realizados en Río Negro durante los primeros seis meses del año.

Más de 27.800 trámites en toda la provincia

En total, las oficinas del Registro Civil concretaron 27.819 trámites de DNI durante el semestre, reflejando una demanda sostenida en todo el territorio rionegrino.

Del total, las restantes delegaciones realizaron 10.469 gestiones, mientras que la Unidad Móvil del organismo llevó adelante otros 3.433 trámites, acercando el servicio a distintas localidades.

Qué trámites fueron los más frecuentes

La mayor parte de las gestiones correspondió a la emisión de nuevos ejemplares del DNI.

El 72% de los trámites se realizó por primera documentación de recién nacidos, extravío, deterioro, cambio de domicilio o vencimiento del documento.

En tanto, el 28% restante correspondió a las renovaciones obligatorias para niños de entre 5 y 8 años y adolescentes de 14 a 17 años.

"El Registro Civil acompaña a las personas durante toda su vida"

El director del organismo, Pedro Sánchez, destacó la importancia de mantener una amplia cobertura en toda la provincia.

"El objetivo del Gobierno es que las familias tengan siempre cerca al Registro Civil, ya sea mediante la Unidad Móvil o las 66 delegaciones distribuidas en toda la provincia. Es uno de los únicos organismos que acompaña a las personas desde que nacen hasta que fallecen, estando presente en cada momento importante de sus vidas", afirmó.