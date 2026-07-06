El detalle que detectaron las cámaras del 911 cambió por completo un operativo en el Alto Valle

El sistema de videovigilancia identificó un vehículo con una prohibición vigente desde 2024. La Policía lo interceptó y retuvo su documentación.

Personal de la Comisaría 44° llevó a cabo el operativo en el lugar luego del aviso emitido por el Centro de Monitoreo. Foto: Gentileza.

Las cámaras del 911 RN Emergencias volvieron a ser clave para un procedimiento policial en Campo Grande . Durante un monitoreo de rutina, los operadores detectaron un automóvil que tenía una prohibición vigente para circular y dieron aviso inmediato a la Policía de Río Negro, que logró interceptarlo minutos después.

El operativo culminó con la retención de la documentación del vehículo, en cumplimiento de la normativa vigente.

Todo comenzó cuando un operador del Centro de Monitoreo observó el paso de un Chevrolet Vectra por una de las cámaras de videovigilancia instaladas en la localidad.

Como parte de los controles habituales, se consultó la patente en los sistemas oficiales y la verificación arrojó que el vehículo registraba una prohibición de circulación vigente desde 2024.

Con esa información, el operador alertó de inmediato a efectivos de la Comisaría 44, que realizaban tareas preventivas en la zona.

Un seguimiento coordinado hasta encontrar el vehículo

Tras recibir el aviso, los policías orientaron el patrullaje hacia el sector donde había sido visto el automóvil.

Mientras tanto, el Centro de Monitoreo continuó siguiendo los movimientos del rodado mediante las cámaras, lo que permitió coordinar el operativo hasta dar con su ubicación.

Interceptaron el auto y retuvieron la documentación

Poco después, el Chevrolet Vectra fue localizado en otro sector de Campo Grande.

Los efectivos identificaron al conductor, un hombre mayor de edad, y constataron que se trataba del mismo vehículo detectado previamente por el sistema de videovigilancia.

Como resultado del procedimiento, se procedió a retener la cédula de identificación del automóvil, debido a la prohibición de circulación que registraba.

El rol de las cámaras en los controles

Desde la Policía destacaron que este tipo de procedimientos es posible gracias al trabajo conjunto entre los operadores del 911 RN Emergencias y el personal que realiza patrullajes preventivos.

La consulta permanente de patentes en las bases de datos oficiales permite detectar vehículos con impedimentos legales para circular y actuar rápidamente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.