¿Buscás trabajo? Habrá una capacitación gratuita para mejorar el CV y prepararse para entrevistas

La actividad será el martes 14 de julio y está destinada a quienes buscan empleo o quieren potenciar su perfil profesional. Cómo inscribirse.

La capacitación se llevará a cabo el martes 14 de julio y requiere una inscripción previa.

Conseguir un empleo muchas veces depende de una buena primera impresión . Por eso, la Oficina de Empleo de Fernández Oro realizará una capacitación gratuita destinada a personas que estén buscando trabajo o quieran mejorar su perfil profesional .

Durante el encuentro, los participantes recibirán herramientas prácticas para actualizar su currículum, conocer qué valoran hoy los empleadores y afrontar con mayor seguridad una entrevista laboral .

La propuesta abordará aspectos fundamentales del proceso de búsqueda laboral , entre ellos:

Cómo elaborar o actualizar un currículum vitae .

Qué buscan actualmente las empresas al seleccionar personal.

Cómo prepararse para una entrevista de trabajo.

Herramientas para fortalecer la presentación personal.

Además, los asistentes podrán trabajar sobre su propio CV con el acompañamiento de los capacitadores.

Cuándo y dónde será

La jornada se desarrollará el martes 14 de julio, a partir de las 10, en la Oficina de Empleo, ubicada en Sarmiento 354, en Fernández Oro.

Desde la organización recomendaron asistir con el currículum, ya sea impreso o en formato digital, para aprovechar al máximo la actividad.

Cómo inscribirse

La capacitación es gratuita, pero requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden solicitar más información o anotarse comunicándose al 299 456-0737.

La iniciativa busca brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de inserción laboral y fortalecer las habilidades de quienes están en búsqueda de empleo o desean dar un nuevo paso en su carrera profesional.