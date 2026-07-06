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¿Buscás trabajo? Habrá una capacitación gratuita para mejorar el CV y prepararse para entrevistas

La actividad será el martes 14 de julio y está destinada a quienes buscan empleo o quieren potenciar su perfil profesional. Cómo inscribirse.

La capacitación se llevará a cabo el martes 14 de julio y requiere una inscripción previa. 

La capacitación se llevará a cabo el martes 14 de julio y requiere una inscripción previa. 

Conseguir un empleo muchas veces depende de una buena primera impresión. Por eso, la Oficina de Empleo de Fernández Oro realizará una capacitación gratuita destinada a personas que estén buscando trabajo o quieran mejorar su perfil profesional.

Durante el encuentro, los participantes recibirán herramientas prácticas para actualizar su currículum, conocer qué valoran hoy los empleadores y afrontar con mayor seguridad una entrevista laboral.

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Qué se aprenderá en la capacitación

La propuesta abordará aspectos fundamentales del proceso de búsqueda laboral, entre ellos:

  • Cómo elaborar o actualizar un currículum vitae.

  • Qué buscan actualmente las empresas al seleccionar personal.

  • Cómo prepararse para una entrevista de trabajo.

  • Herramientas para fortalecer la presentación personal.

Además, los asistentes podrán trabajar sobre su propio CV con el acompañamiento de los capacitadores.

Cuándo y dónde será

La jornada se desarrollará el martes 14 de julio, a partir de las 10, en la Oficina de Empleo, ubicada en Sarmiento 354, en Fernández Oro.

Desde la organización recomendaron asistir con el currículum, ya sea impreso o en formato digital, para aprovechar al máximo la actividad.

Cómo inscribirse

La capacitación es gratuita, pero requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden solicitar más información o anotarse comunicándose al 299 456-0737.

La iniciativa busca brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de inserción laboral y fortalecer las habilidades de quienes están en búsqueda de empleo o desean dar un nuevo paso en su carrera profesional.

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