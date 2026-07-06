Lo denunciaron por acoso, admite que le mandó mensajes, pero niega gritos en la calle: ¿Y ahora?

Los hechos ocurrieron en una localidad de la Línea Sur provincial. La Justicia de Paz dispuso medidas para resguardar a la víctima y le hizo un "severo llamado de atención" al acusado.

El hombre denunciado por acoso en Valcheta reconoció que le mandó mensajes de texto a la víctima, pero negó gritos en la calle.

Un hombre fue acusado por acoso callejero. Los hechos se denunciaron en la Comisaría 15 de Valcheta , la localidad rionegrina ubicada a poco más de 100 kilómetros de Las Grutas.

Por las características de la presentación, se la encuadró en lo que establece la Ley 5592 , que considera punible a quien “ejecutare en espacios públicos o de acceso público, como medios de transportes y centros comerciales, conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual hacia terceros, en tanto afecten su dignidad, o sus derechos fundamentales, creando intimidación, hostilidad, degradación o humillación”.

La causa abierta fue elevada al Juzgado de Paz , donde convocaron al sospechoso para que brinda su versión y ejerza su defensa. En su declaración, el imputado admitió “parcialmente la falta”, al reconocer que le había enviado mensajes de texto a la víctima, pero negó haberle gritado o dicho cosas en la vía pública.

Severo llamado de atención

Al avanzar en el análisis del caso, en el juzgado local determinaron que “corresponde dirimirlo por una vía pacífica y cooperativa de resolución de conflictos, sea judicial o extrajudicial, a fin de asegurar de ese modo el ejercicio pleno de los derechos y garantías de cada persona involucrada”.

De todos modos, al momento de resolver, le hicieron un “severo llamado de atención” al denunciado y le ordenaron una serie de medidas de comportamiento con el objetivo de instarlo a que no vuelva a causar molestias.

Puntualizaron en ese sentido que la intervención de la dependencia con el dictado de la sentencia contravencional “tiene fines de prevención y protección de los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos”.

El caso de violencia familiar en el que resultó víctima una adolescente ocurrió en Valcheta. Intervino la Justicia de Paz. Archivo

En lo medular, le prohíben acercarse a la víctima a una distancia no menor a los 100 metros, tanto en los lugares públicos donde transite frecuentemente, como en los sitios de esparcimiento, trabajo y estudio. También deberá abstenerse de enviar mensajes, realizarle llamados o comunicaciones a través de terceras personas.

En el dictamen, consideraron que el denunciado no registra antecedentes por estos mismos motivos. Le adivirtieron que ante una reincidencia se procederá a los trabajos, comunitarios, multa o arresto, como fija la normativa.

También le comunicaron a la persona que presentó la denuncia que en caso de que un nuevo hecho se suscite “perturbando la seguridad y tranquilidad de los demás, acto de violencia, provocaciones, agravios -directa o indirectamente, existe la posibilidad de reclamar en los términos y por la vía que corresponda – mediación o acción judicial”.

Otro caso resuelto con una probation

Un sujeto de Cinco Saltos que también fue denunciado por acosar sexualmente a una ex compañera de trabajo accedió a una suspensión de juico a prueba, proceso conocido como probation, por lo que deberá cumplir una serie de medidas de conducta.

La chica lo había acusado en julio de 2024 por su constante hostigamiento. Aseveró que le mandaba mensajes y fotos subidas de tono -como de su pene- y que “en todo momento insiste en tener algo con él”. El detonante fue otro mensaje que recibió cuando salía de un gimnasio, en el que le dijo "culona salí del gym y vamos". Ahí fue a la policía y realizó la presentación.

La causa ingresó al Juzgado de Paz, donde se la encuadró en el Artículo 44 del Código Contravencional provincial, correspondiente a la figura de acoso callejero. Le ordenaron la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y un tratamiento psicoterapéutico para él y asistencia psicológica para la joven. Posteriormente el sujeto se presentó en el Juzgado y tras realizar un descargo solicitó la suspensión del juicio contravencional a prueba. Entre las pautas de conducta le impusieron una prohibición de acercamiento más amplias a las destablecidas inicialmente (500 metros) y "abstenerse de realizar actos molestos, perturbadores, violentos, de hostigamiento, de persecución y de hipervigilancia que afecten de forma directa o indirecta, por todo medio”, a la chica.