Emoción en Fernández Oro: dos reconocidas vecinas tendrán calles con sus nombres por su legado

El reconocimiento fue aprobado por el Concejo Deliberante y busca destacar años de compromiso, trabajo y aporte al crecimiento de la ciudad.

En el marco del acto por el Día Internacional de las Cooperativas , dos mujeres muy queridas de Fernández Oro recibieron una distinción que las inmortalizará en la historia de la ciudad. Olga y Elma fueron homenajeadas con una declaración del Concejo Deliberante que establece que sus nombres pasarán a integrar la nomenclatura urbana.

A partir de esta decisión, una calle llevará el nombre de cada una de ellas, en reconocimiento a su compromiso, su trabajo y el aporte realizado durante años al desarrollo de la comunidad.

La iniciativa fue presentada y aprobada por el Concejo Deliberante de Fernández Oro como una forma de destacar la trayectoria de ambas vecinas y dejar un legado permanente para las futuras generaciones.

El anuncio se realizó durante el acto por el Día Internacional de las Cooperativas, donde Olga y Elma recibieron el reconocimiento en un clima de emoción y aplausos.

El cariño de toda una comunidad

La noticia fue celebrada por vecinos y allegados, que rápidamente expresaron su orgullo y afecto en las redes sociales.

"Quienes hemos conocido a Elma nos enorgullece que haya sido reconocido su trabajo. El Centro de Jubilados te agradece todo tu tiempo brindado para poder ser lo que hoy somos. Estamos felices. Te queremos mucho. Gracias al Concejo Deliberante por homenajear en vida", expresó una vecina.

Otro de los mensajes destacó: "Aplaudo la decisión de reconocer a dos mujeres valientes, emprendedoras y siempre dispuestas a aprender. Hermoso gesto en vida. Las admiro mucho".

También hubo quienes extendieron el reconocimiento a todas las mujeres que impulsan proyectos en la ciudad: "Felicitaciones para las dos y para todas las mujeres emprendedoras. Que Dios las bendiga siempre".

Un legado que quedará marcado en el mapa

Con esta decisión, Olga y Elma no solo recibieron un homenaje en vida, sino que también pasarán a formar parte del paisaje cotidiano de Fernández Oro. Sus nombres quedarán para siempre en las calles de la ciudad como símbolo de compromiso, esfuerzo y dedicación a la comunidad.