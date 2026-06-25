Dos autos a alta velocidad generaron temor en un barrio de Fernández Oro

Una peligrosa maniobra quedó registrada en un barrio de Fernández Oro, protagonizada por dos automovilistas.

No se trataba de la grabación de una nueva película de Rápidos y Furiosos, pero sí dos automovilistas quedaron registrados por las cámaras circulando a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes en el barrio Parque de Fernández Oro .

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 del martes en la intersección de las calles Uruguay y Arrayanes, en un sector de calles de ripio. Las imágenes muestran a dos vehículos —un Ford Focus gris y un Peugeot 206 blanco— circulando a alta velocidad por la zona, realizando maniobras bruscas que incluyeron una pérdida de control momentánea en una de las esquinas.

Según se observa en el registro fílmico, ambos conductores transitan casi en simultáneo, se cruzan en el sector y continúan su marcha a gran velocidad. En uno de los rodados se distingue la presencia de dos ocupantes, mientras que en el otro no se logra precisar la cantidad de personas a bordo.

El episodio, que no derivó en un siniestro vial, generó preocupación entre quienes viven en el sector, quienes aseguran que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia.

LMN Preocupación por maniobras peligrosas en Fernandez Oro El episodio se registró en calles Arrayanes y Uruguay. (Video: gentileza Inforo)

Malestar de los vecinos y denuncias por hechos reiterados

La difusión de las imágenes volvió a poner en agenda los reclamos de los vecinos, que aseguran convivir con situaciones de riesgo vial de manera cotidiana.

“Vivimos a diario las altas velocidades, con animales atropellados, roturas de vidrios por las piedras que saltan a ventanas y autos estacionados. Presentamos por escrito al sector de Tránsito y la respuesta fue que no hay plata para hacer lomos de burros o colocar cartelería”, expresó una vecina en diálogo con LM Cipolletti, al describir la situación que atraviesa el barrio, tanto Los Perales como Parque, ambos atravesados por calle Arrayanes.

Los testimonios coinciden en que la circulación a gran velocidad en calles de ripio se ha transformado en una problemática recurrente, especialmente en sectores alejados del casco céntrico, donde el tránsito no cuenta con controles permanentes.

En redes sociales, además, distintos usuarios expresaron su malestar por la falta de presencia preventiva y reclamaron mayores operativos en horarios donde se registra mayor circulación vehicular.

Transito F. Oro Tránsito municipal se encuentra trabajando en la identificación de los responsables.

Investigación y actuaciones de tránsito

Consultado por LM Cipolletti, el director de Tránsito de Fernández Oro, Esteban Silva, confirmó que se inició un trabajo para identificar a los responsables de las maniobras registradas.

“Estamos tratando de identificar a los titulares de los vehículos para labrarles el acta correspondiente”, indicó el funcionario, al referirse a las actuaciones administrativas que podrían derivar en sanciones una vez confirmadas las identidades de los conductores.

Desde el área de Tránsito se señaló que los registros aportados por cámaras de seguridad particulares se han convertido en un insumo frecuente para iniciar investigaciones y avanzar en sanciones por infracciones viales. "Podrían caberles infracciones por picadas sumado al control de documentación", afirmó Silva.

Secuestros F. Oro motos BMA La BMA de Fernández Oro y Tránsito, secuestraron dos motocicletas en un control rutinario.

Operativos policiales en Fernández Oro y Cipolletti

En paralelo al episodio viralizado, fuerzas de seguridad de la región desplegaron distintos operativos de control vehicular en Fernández Oro y Cipolletti, en el marco de tareas preventivas coordinadas entre la Policía y áreas municipales de tránsito.

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), dependiente de la Unidad Regional Quinta, concretó el secuestro de cuatro motocicletas por distintas irregularidades. Dos de los procedimientos se realizaron en Cipolletti, sobre calle Naciones Unidas, donde se detectaron maniobras indebidas y falta de documentación obligatoria.

En tanto, en Fernández Oro, otros dos rodados fueron retenidos en el sector de La Criollita. Uno de ellos presentaba prohibición de circular, mientras que el restante carecía de documentación habilitante para transitar.

Tanto la Policía como las áreas de Tránsito municipales remarcaron que los controles continuarán en distintos puntos de Fernández Oro y ciudades cercanas, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo en la vía pública y reforzar la seguridad vial.