La panadería que dona abrigos y regala té, café, bizcochitos y tortas fritas para combatir el frío
Fue distinguida recientemente por su ayuda a personas en situación de calle. Se le valora el "compromiso social".
Merecido reconocimiento por su compromiso y sensibilidad social a una panadería de la zona de Viedma y Carmen de Patagones que ofrece gratuitamente café, té, pan, bizcochitos, tortas fritas y otros productos de elaboración propia a personas en situación de calle, además de donar abrigos para combatir el frío del invierno.
Por iniciativa de un grupo de concejales, el Honorable Concejo Deliberante de Patagones (HCD) otorgó la valiosa distinción a la panadería El Maná y a sus propietarios, Daniela Delgado y Alberto Cardozo, familia que había dado el puntapié inicial en un local del barrio Las Flores de Viedma.
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El comercio, emplazado estratégicamente en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Zambonini, se ha convertido en un faro de ayuda para los vecinos. La vocación de trabajo y servicio de esta familia tiene raíces en la Comarca.
Una cadena solidaria contra el frío y la vulnerabilidad
El proyecto legislativo, según indicó el portal local Noticias Net, reconoce la destacada labor humanitaria y la solidaridad que la panadería lleva adelante de manera constante. La distinción subraya sus acciones de asistencia alimentaria y, muy especialmente, la campaña de recolección y entrega de ropa de abrigo destinada a personas en situación de vulnerabilidad social; una iniciativa que promueve la participación de toda la comunidad para afrontar juntos las bajas temperaturas.
En la práctica, la solidaridad de El Maná se materializa todos los días: el local ofrece gratuitamente café, té, pan, bizcochitos, tortas fritas y otros productos de elaboración propia a personas en situación de calle, trabajadores y vecinos que necesiten un plato de comida o una bebida caliente.
Empatía y responsabilidad ciudadana
Durante el reconocimiento, desde el bloque de concejales resaltaron que la solidaridad es uno de los valores fundamentales para lograr construir una comunidad "más justa, inclusiva y comprometida". En este sentido, valoraron profundamente la responsabilidad social y el compromiso ciudadano demostrados por los propietarios del comercio.
Finalmente, desde el parlamento maragato celebraron la iniciativa ciudadana y destacaron mediante un comunicado: "Estas acciones no solo contribuyen al acompañamiento de los sectores más vulnerables, sino que también fortalecen los lazos comunitarios, consolidando un ejemplo concreto de empatía y compromiso social" en la zona.
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