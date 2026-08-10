Piden cadenas de oración por Alan, tras un drama que mantiene en vilo a la región: "No aflojes ahora"
Se complicó el cuadro de salud del adolescente, que sigue internado en el Hospital Garrahan. El desgarrador mensaje de su tío.
No llegan noticias alentadoras, lamentablemente, desde Buenos Aires. La salud de Alan, el adolescente roquense que sufrió graves quemaduras durante el incendio de su vivienda, empeoró en las últimas horas. Tras haber presentado un cuadro de relativa estabilidad en los días previos, su evolución médica se complicó, encendiendo nuevamente las alarmas. Ante este panorama, su familia pide cadenas de oración por él.
El joven permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Garrahan, a donde fue derivado por la complejidad de sus lesiones. Según explicaron sus allegados, Alan venía siendo sometido a periódicas intervenciones quirúrgicas y a un estricto tratamiento de curaciones y sedación.
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La novedad de la recaída fue dada a conocer por su tío, Máximo Montero, quien manifestó la profunda preocupación que atraviesa el entorno familiar y solicitó el acompañamiento de toda la comunidad de General Roca y la región.
Este cambio en su estado de salud contrasta con las últimas informaciones aportadas por su madre, Luz, quien días atrás había indicado que el adolescente se mostraba estable dentro de la gravedad del cuadro, e incluso llegaba a estar algo más despierto durante las visitas.
Sin embargo, el proceso médico ha sido extremadamente delicado. Entre los desafíos recientes, los profesionales evaluaban modificaciones en la medicación debido a que el cuerpo del joven registraba cierta resistencia a los sedantes habitualmente utilizados.
Por el momento, no se brindaron precisiones médicas detalladas sobre la causa puntual del agravamiento, pero la familia mantiene firme el pedido de apoyo e intensifica las cadenas de oración por Alan mientras aguardan nuevos partes sobre su estado.
Cómo fue el dramático incendio
Tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Estados Unidos al 1800, en el barrio San Martín de General Roca y Alan se llevó la peor parte. Del Hospital Francisco López Lima lo derivaron en avión sanitario al Garrahan dada la complejidad del caso.
Vecinos que presenciaron el dramático episodio relataron que el padre del adolescente logró ingresar a la vivienda envuelta en llamas y sacó a su hijo en brazos.
Ante la urgencia de la situación, el joven fue trasladado en un patrullero hasta el Hospital Francisco López Lima, mientras se esperaba la llegada de una ambulancia.
Los testimonios también indicaron que familiares rompieron algunas ventanas de la casa durante los primeros minutos del incendio, ya que no tenían certeza de que el adolescente hubiera conseguido salir del inmueble.
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