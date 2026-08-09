Pase a planta: los exámenes serán entre fin de año y 2027

La Provincia inicia el proceso para la estabilidad laboral de 4.200 trabajadores públicos contratados tras la aprobación de la ley.

Tania Lastra detalló cómo será el proceso de pase a planta de más de 4000 estatales.

Luego de la aprobación legislativa del proyecto del Poder Ejecutivo que establece el régimen de pase a planta permanente , el gobierno de Río Negro comenzó a diagramar el esquema administrativo y legal para su implementación. La secretaria de Función Pública de la provincia, Tania Lastra , brindó detalles sobre los plazos, requisitos y el alcance de una medida que involucra a 4.200 estatales .

Tras confirmarse la sanción de la ley, el Ejecutivo provincial mantiene comunicación directa con el gobernador Alberto Weretilneck . El primer paso formal será la confección del decreto reglamentario, una tarea que demandará un período estimado de 60 días .

"A partir de ahora empieza todo un gran trabajo, vamos a tener más trabajo que antes. Vamos despacio pero seguro con todo", detalló Tania Lastra .

En ese documento se consignarán de forma precisa las evaluaciones y contenidos específicos para cada uno de los distintos perfiles de la administración pública, los cuales abarcan desde personal de servicio de apoyo (porteros) hasta profesionales de la salud, choferes y administrativos.

La Legislatura aprobó el pase a planta en su última sesión.

Una vez publicado el decreto, se abrirá una ventana de 30 días para que el personal interesado realice su inscripción formal, debido a que el trámite posee carácter voluntario.

Requisitos, material de estudio y exámenes

El proceso de selección requerirá que los aspirantes cumplan con una serie de condiciones y evaluaciones obligatorias:

Examen de idoneidad: Se rendirá bajo la órbita del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) . La funcionaria aclaró que los contenidos serán completamente renovados y que actualmente no existe material oficial en circulación.

Aptitud psicofísica: Los trabajadores estatales deberán someterse a controles para constatar que se encuentran en condiciones óptimas de salud. En caso de obtener un resultado desfavorable, existirá una instancia de revisión.

Documentación obligatoria: Se exigirá la presentación del certificado de antecedentes, la acreditación de la ausencia de sanciones disciplinarias ante la Junta de Disciplina y un informe favorable emitido por los jefes superiores directos y medios.

Cronograma estimado

Respecto a las fechas en las que se efectivizarán las evaluaciones presenciales o virtuales, la titular de la cartera estimó que los exámenes se desarrollarán "entre fin de año y los primeros meses del año que viene". Esta proyección contempla el receso invernal, las licencias ordinarias y los derechos de vacaciones correspondientes al personal que ya cumple funciones activas dentro de la estructura del Estado provincial.

La comisión evaluadora estará diseñada para contar con representación gremial. Hasta el momento, el gremio ATE ratificó su participación en el proceso, quedando abierta la convocatoria para el resto de las organizaciones sindicales con intervención en el sector público rionegrino.