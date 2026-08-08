Tensión en boliche céntrico de Cipolletti: qué descubrió la policía y la explicación del implicado

Personal policial realizaba un operativo nocturno cuando se produjo el hallazgo. Los efectivos solicitaron la presencia de testigos al momento de intervenir.

Tensión en la noche cipoleña. Un procedimiento de control preventivo realizado durante la madrugada de este sábado derivó en el hallazgo y secuestro de material balístico en el interior de un conocido boliche de la ciudad. El exitoso procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 4° de Cipolletti .

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en un establecimiento nocturno ubicado sobre la calle Roca denominado KPLA . Según informó la Policía de Río Negro, los efectivos que prestaban servicio de cobertura en el lugar llevaron a cabo una requisa preventiva a los concurrentes.

Durante la inspección de las pertenencias de un sujeto, los uniformados detectaron que llevaba consigo un cargador de calibre 9 milímetros provisto con cinco municiones . Al momento de ser abordado por los agentes, el hombre exhibió una credencial de legítimo usuario de armas.

La policía incautó un cargador y municiones.

Intervención judicial y secuestro de los elementos

Pese a la documentación presentada por el individuo, las autoridades procedieron de inmediato a notificar al fiscal de turno, quien dispuso la incautación del cargador y de los proyectiles para iniciar las actuaciones correspondientes.

El secuestro del material balístico se llevó a cabo formalmente en el lugar con la presencia de testigos hábiles, garantizando el debido proceso de la diligencia.