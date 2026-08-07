Tras la intervención de Vialidad Nacional, así quedó la Ruta 22 sobre Puente 83

Desde el mediodía, maquinarias y personal intervino en la calzada con rellenos y compactaciones. Se espera continuidad de los trabajos en otros puntos afectados por el temporal de lluvia.

Vialidad Nacional intervino en el tramo más comprometido de la Ruta 22 en Cipolletti a la altura de Puente 83.

La circulación sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de Puente 83 , en Cipolletti , fue restablecida luego de los trabajos de reparación ejecutados por Vialidad Nacional en uno de los tramos más comprometidos tras el último temporal.

Desde el organismo nacional confirmaron que el sector ya se encuentra habilitado al tránsito vehicular, luego de la intervención intensiva con maquinaria pesada y personal especializado en la zona.

Las tareas se concentraron en el tramo más afectado, donde las condiciones de la calzada habían empeorado significativamente, generando complicaciones en la circulación y obligando a implementar cortes totales y desvíos preventivos.

El sector presentaba deterioro avanzado tras el temporal de lluvia.

Cómo fueron los trabajos en la calzada

Las obras realizadas contemplaron principalmente el relleno y la compactación del sector más deteriorado, que había quedado prácticamente intransitable tras las lluvias recientes que afectaron a gran parte del Alto Valle.

Para ello, se trabajó con motoniveladoras y equipos específicos que permitieron recomponer la traza, estabilizar el suelo y mejorar las condiciones generales de transitabilidad en ese punto clave de conexión.

Si bien se trata de una solución provisoria, desde Vialidad Nacional indicaron que estos trabajos permiten restablecer la circulación y reducir los riesgos inmediatos para los conductores que transitan diariamente por la zona.

Vialidad Nacional comenzó tareas de reparación y mantenimiento en la calzada sobre ruta 22 a la altura de Puente 83.

Persisten riesgos antes del tramo intervenido

A pesar de la habilitación, conductores y vecinos advirtieron que, en los kilómetros previos a llegar al sector reparado —donde la calzada aún no cuenta con carpeta asfáltica— continúan proliferando baches de gran tamaño.

Estas irregularidades representan un peligro constante para los cientos de vehículos que circulan a diario, especialmente en horarios de alto tránsito, donde las maniobras para esquivar pozos pueden generar situaciones de riesgo.

Además, el deterioro acumulado provoca demoras y obliga a reducir la velocidad, afectando la fluidez en uno de los corredores más importantes que conecta Cipolletti con otras localidades del Alto Valle.