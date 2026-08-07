Fiscalía imputó a dos integrantes del grupo Retamal por resistencia a la autoridad

Miembros de la comunidad enfrentan cargos tras el allanamiento de diciembre de 2025, cuando intentaron evitar el traslado de los animales secuestrados.

El Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación contra dos primos acusados de resistencia a la autoridad , luego de que agredieran e intentaran obstaculizar el trabajo policial durante un operativo judicial realizado en Isla Jordán . La audiencia se desarrolló en el Foro Penal de Cipolletti .

Ambos hombres quedaron señalados como coautores del delito , en el marco de la causa que investiga la ocupación y el uso irregular del predio ubicado en la costa del río, un conflicto que la Municipalidad viene denunciando desde comienzos de 2025.

El hecho se remonta al 11 de diciembre de 2025, alrededor de las 9:00, cuando personal policial y municipal ingresó al predio en el marco de un allanamiento dispuesto por el juez de Garantías. La medida surgió de una causa por usurpación impulsada por la Municipalidad de Cipolletti.

Del operativo participaron comisiones de la Brigada Rural, la División Montada, las Unidades Cuarta y Quinta de la Policía provincial, además de personal de la Dirección de Ganadería. El despliegue buscaba garantizar el acceso estatal a un sector históricamente restringido por los ocupantes.

Según explicó la fiscal Alejandra Altamira, el conflicto se desató cuando los inspectores comenzaron a secuestrar caballos y chivos que no contaban con marca ni documentación legal vigente, tal como establece la normativa provincial en materia de ganadería.

Los dos imputados reaccionaron con empujones, insultos y amenazas dirigidas al personal actuante. Además, incitaron a otras personas presentes en el lugar a sumarse a la agresión, generando un clima de tensión que dificultó el normal desarrollo del procedimiento judicial.

Ambos sujetaron a los animales con el objetivo de impedir su traslado, hasta que finalmente fueron reducidos y aprehendidos por las fuerzas policiales presentes. Ese accionar quedó encuadrado por la fiscalía dentro de la figura penal de resistencia a la autoridad.

La Justicia dispuso imputar a los integrantes de la familia Retamal y comenzar el proceso judicial por cuatro meses. Estefania Petrella

Sin objeciones de la defensa

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa particular de los imputados, a cargo del abogado Mariano Pedrero, no presentó objeciones a los hechos relatados por la fiscalía ni cuestionó la calificación legal atribuida a la conducta de sus asistidos.

Esta postura permitió que la audiencia avanzara sin controversias procesales, concentrando la discusión en los pasos siguientes de la investigación penal que ahora deberá reunir pruebas adicionales sobre lo ocurrido aquel 11 de diciembre en la isla.

La resistencia a la autoridad se originó tras el secuestro de los animales que permanecían en la Isla.

Cuatro meses de investigación

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel resolvió dar inicio formal a la investigación penal preparatoria, fijando un plazo de cuatro meses para que la fiscalía reúna elementos probatorios y defina los pasos siguientes de la causa.

El expediente se enmarca en un conflicto de larga data entre la familia Retamal y el Municipio, que en el operativo de diciembre había detectado además faena clandestina, tala de especies nativas y una plantación de marihuana en el predio.

La causa por resistencia a la autoridad se suma así a los múltiples frentes judiciales abiertos en torno a Isla Jordán, donde conviven denuncias por usurpación, maltrato animal y afectación ambiental, además de los reclamos vecinales por el acceso a la costa del río.