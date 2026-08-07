Por obras de Edersa habrá corte de una arteria principal este sábado: en qué horarios será
La secretaría de Obras Públicas informó que el trabajo será llevado a cabo por la empresa IPE energía, contratista de Edersa. Se solicita respetar los desvíos indicados.
El sábado 8 de agosto de 9 a 18 se llevará a cabo un corte de tránsito parcial preventivo sobre calle Rivadavia, entre Mariano Moreno y Blas Parera, con el objetivo salvaguardar la seguridad pública de la zona debido a la realización de trabajos en el tendido de cables aéreos sobre columnas de hormigón de 14.5 metros. Se realizarán los trabajos con camionetas de apoyo y dos hidrogrúas.
A través de la secretaría de Obras Públicas se informó que el trabajo será llevado a cabo por la empresa IPE energía, contratista de Edersa. Por este motivo se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados.
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Edersa realizó cortes en Cipolletti y Fernández Oro
La empresa Edersa realizará una serie de tareas de mantenimiento en su línea de media tensión, por lo que realiza un corte de energía programado que afecta a diferentes sectores de Cipolletti y Fernández Oro. El cese del suministro afectará a los vecinos hasta las 14 horas.
La actividad paralizará la actividad de dos estaciones de servicios ubicadas en el área donde se realizarán las tareas por lo que afectará a los siguientes sectores:
- Ruta Chica, entre Circunvalación – Salto, en Cipolletti (donde se encuentra la estación de la Shell); y la calle Río Iguazú, de Fernández Oro (afectará a la estación de YPF)
- Frutícola Martínez, calle Rural C10 y Loteo Estilo Chacra
- Barrio Puente 83 Sur y Norte, Barrio El Tomero y Barrio Martín Fierro.
- Complejo La Viña, Rastellini, y los barrios cerrados Las Lilas y El Campito.
- Planta Transmisora de la radio LU19.
Piden tomar precauciones
Desde Edersa solicitaron a los usuarios tomar las medidas necesarias para minimizar los inconvenientes durante las interrupciones del servicio.
La empresa recordó que estos trabajos tienen como objetivo mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más seguro y confiable en las zonas alcanzadas por las obras.
El municipio se aboca este viernes a tareas de bacheo y limpieza
Se informa a los vecinos que tras las intensas lluvias registradas en esta semana, se han detectado cientos de pozos, calles inundadas y espacios que quedaron intransitables por el barro y la basura que hay sobre vía pública. En este sentido, se comunicó que personal municipal trabaja en el bacheo y limpieza sobre calle Naciones Unidas. También hay operarios en la rotonda Mariano Moreno y Mengelle.
Sobre las maquinarias destinadas a trabajar sobre el desagote en la zona del Parque Industrial: comenzaron en el día de ayer y como la situación requiere uso de máquinas viales - para poder escurrir el agua- se recomienda circular con precaución mientras dura el operativo.
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