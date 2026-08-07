Por obras de Edersa habrá corte de una arteria principal este sábado: en qué horarios será

La secretaría de Obras Públicas informó que el trabajo será llevado a cabo por la empresa IPE energía, contratista de Edersa. Se solicita respetar los desvíos indicados.

Por una obra de Edersa habrá corte de tránsito en una arteria principal este sábado.

El sábado 8 de agosto de 9 a 18 se llevará a cabo un corte de tránsito parcial preventivo sobre calle Rivadavia, entre Mariano Moreno y Blas Parera, con el objetivo salvaguardar la seguridad pública de la zona debido a la realización de trabajos en el tendido de cables aéreos sobre columnas de hormigón de 14.5 metros. Se realizarán los trabajos con camionetas de apoyo y dos hidrogrúas.

A través de la secretaría de Obras Públicas se informó que el trabajo será llevado a cabo por la empresa IPE energía, contratista de Edersa. Por este motivo se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados.

La empresa Edersa realizará una serie de tareas de mantenimiento en su línea de media tensión, por lo que realiza un corte de energía programado que afecta a diferentes sectores de Cipolletti y Fernández Oro . El cese del suministro afectará a los vecinos hasta las 14 horas.

Este sábado y domingo, Edersa interrumpirá el servicio energético en sectores de Cipolletti. Estefania Petrella

La actividad paralizará la actividad de dos estaciones de servicios ubicadas en el área donde se realizarán las tareas por lo que afectará a los siguientes sectores:

Ruta Chica, entre Circunvalación – Salto , en Cipolletti (donde se encuentra la estación de la Shell); y la calle Río Iguazú, de Fernández Oro (afectará a la estación de YPF)

, en Cipolletti (donde se encuentra la estación de la Shell); (afectará a la estación de YPF) Frutícola Martínez, calle Rural C10 y Loteo Estilo Chacra

y Loteo Estilo Chacra Barrio Puente 83 Sur y Norte, Barrio El Tomero y Barrio Martín Fierro.

Barrio El Tomero y Barrio Martín Fierro. Complejo La Viña, Rastellini, y los barrios cerrados Las Lilas y El Campito.

Las Lilas y El Campito. Planta Transmisora de la radio LU19.

Piden tomar precauciones

Desde Edersa solicitaron a los usuarios tomar las medidas necesarias para minimizar los inconvenientes durante las interrupciones del servicio.

La empresa recordó que estos trabajos tienen como objetivo mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más seguro y confiable en las zonas alcanzadas por las obras.

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El municipio se aboca este viernes a tareas de bacheo y limpieza

Se informa a los vecinos que tras las intensas lluvias registradas en esta semana, se han detectado cientos de pozos, calles inundadas y espacios que quedaron intransitables por el barro y la basura que hay sobre vía pública. En este sentido, se comunicó que personal municipal trabaja en el bacheo y limpieza sobre calle Naciones Unidas. También hay operarios en la rotonda Mariano Moreno y Mengelle.

Sobre las maquinarias destinadas a trabajar sobre el desagote en la zona del Parque Industrial: comenzaron en el día de ayer y como la situación requiere uso de máquinas viales - para poder escurrir el agua- se recomienda circular con precaución mientras dura el operativo.