Edersa anunció cortes de luz este martes: qué barrios y zonas del Alto Valle estarán afectados
La distribuidora realizará obras de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. Habrá interrupciones programadas durante varias horas.
La distribuidora Edersa informó que este martes 4 de agosto llevará adelante un plan de obras y mantenimiento en distintos puntos de Río Negro, por lo que habrá cortes programados de energía en Allen, General Roca y Viedma.
Según explicó la empresa, las tareas incluyen la vinculación de un nuevo loteo a la red de media tensión, la instalación de una subestación transformadora y trabajos de mantenimiento en instalaciones ya existentes.
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Corte de luz en Allen
En Allen, el servicio se interrumpirá de 10 a 12.30.
La medida afectará a todo el barrio Patricio.
Qué zonas estarán sin luz en General Roca
En General Roca, el corte está previsto de 13 a 14 y alcanzará los siguientes sectores:
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Lisandro de la Torre, entre Mendoza y Líbano.
Formosa, entre La Plata y José Ingenieros.
Rawson, entre Mendoza y Río Negro.
Viedma, entre Chaco y Líbano.
Los sectores afectados en Viedma
En Viedma, la interrupción del suministro será de 9.30 a 11.30.
Las zonas alcanzadas son:
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Aeropuerto.
Escuela de Cadetes de la Policía.
Alcaidía.
Escuela El Paso.
Autódromo.
Hipódromo.
Puesto Caminero de Ruta Provincial 51.
Barrio Cooperativa 8 de Diciembre.
Piden tomar precauciones
Desde Edersa solicitaron a los usuarios tomar las medidas necesarias para minimizar los inconvenientes durante las interrupciones del servicio.
La empresa recordó que estos trabajos tienen como objetivo mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más seguro y confiable en las zonas alcanzadas por las obras.
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