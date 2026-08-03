Edersa anunció cortes de luz este martes: qué barrios y zonas del Alto Valle estarán afectados

La distribuidora realizará obras de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. Habrá interrupciones programadas durante varias horas.

Este martes, Edersa interrumpirá el servicio energético en distintos sectores del Alto Valle.

La distribuidora Edersa informó que este martes 4 de agosto llevará adelante un plan de obras y mantenimiento en distintos puntos de Río Negro, por lo que habrá cortes programados de energía en Allen, General Roca y Viedma .

Según explicó la empresa, las tareas incluyen la vinculación de un nuevo loteo a la red de media tensión, la instalación de una subestación transformadora y trabajos de mantenimiento en instalaciones ya existentes.

En Allen , el servicio se interrumpirá de 10 a 12.30 .

La medida afectará a todo el barrio Patricio.

Qué zonas estarán sin luz en General Roca

En General Roca, el corte está previsto de 13 a 14 y alcanzará los siguientes sectores:

Lisandro de la Torre, entre Mendoza y Líbano.

Formosa, entre La Plata y José Ingenieros.

Rawson, entre Mendoza y Río Negro.

Viedma, entre Chaco y Líbano.

Los sectores afectados en Viedma

En Viedma, la interrupción del suministro será de 9.30 a 11.30.

Las zonas alcanzadas son:

Aeropuerto.

Escuela de Cadetes de la Policía.

Alcaidía.

Escuela El Paso.

Autódromo.

Hipódromo.

Puesto Caminero de Ruta Provincial 51.

Barrio Cooperativa 8 de Diciembre.

Piden tomar precauciones

Desde Edersa solicitaron a los usuarios tomar las medidas necesarias para minimizar los inconvenientes durante las interrupciones del servicio.

La empresa recordó que estos trabajos tienen como objetivo mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más seguro y confiable en las zonas alcanzadas por las obras.