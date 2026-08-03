La Liga Federal cambiará la sede luego de las dos ediciones exitosas en San Juan. En esta oportunidad hará escala en Bariloche, que ya fue escenario de importantes competencias como Sudamericano, Preolímpico y el Nacional Sub 14 2025.

Río Negro será sede de la Liga Federal de Voley en 2027

La Federación del Voleibol Argentino ( FeVA ) seleccionó a Río Negro para organizar la Liga Federal de Vóley 2027, y Bariloche será la ciudad anfitriona del 18 al 27 de febrero.

La Liga Federal cambiará la sede luego de las dos ediciones exitosas en San Juan. En esta oportunidad hará escala en Bariloche, que ya fue escenario de importantes competencias como Sudamericano , Preolímpico y el Nacional Sub 14 en 2025.

Según informó, durante diez días, cerca de 50 equipos de ambas ramas y más de 1.000 jugadores de casi todas las provincias llegarán a nuestra provincia para vivir una de las competencias más importantes del calendario nacional. Junto a ellos también vendrán familias y acompañantes, generando un fuerte movimiento para el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck expresó: "entre varias provincias postuladas, la elegida fue Río Negro. Una gran noticia que reafirma que tenemos la infraestructura, la organización y el potencial para recibir los eventos deportivos más importantes del país".

Respecto de la organización del evento, trascendió que será una labor coordinada entre: la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), la Federación Rionegrina de Vóley (FERIVO), el Gobierno de la Provincia de Río Negro y Bariloche Vóley.

Datos clave del Torneo 2026

En la instancia de este año, compitieron un total récord de 48 equipos provenientes de todo el país (desde Jujuy hasta Chubut). Respecto de la distribución, participaron 26 equipos masculinos y 22 femeninos.

La última edición se disputó en San Juan durante el mes de febrero y consagró a los siguientes clubes:

Rama Masculina: Once Unidos se coronó campeón tras disputar el torneo en sedes como el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo de San Juan.

Rama Femenina: El Tala de Córdoba se adjudicó el título luego de vencer en la final al club Citta de Santa Fe por 3-1.

Viedma reunió a cientos de jóvenes con el provincial de vóley

Con la participación de más de 500 jugadores y jugadoras de distintos puntos de Río Negro, Viedma fue epicentro del segundo Clasificatorio Provincial de Vóley Sub 14, con actividades que tuvieron lugar entre el viernes y el domingo convocando a 47 equipos de todas las regiones.

En la rama masculina la gloria se la llevó el Bariloche Vóley Club, el cual fue escoltado en el podio por la Escuela Municipal de Luis Beltrán y Limay de Cipolletti.

En damas, debido a la gran cantidad de equipos (36), el torneo se dividió en tres copas: en la de oro fue campeona la E.M de Luis Beltrán, seguida por los equipos de Río Negro de General Roca y la E.M de Choele Choel.

Por otra parte, en la copa de plata, el podio lo ocuparon Empleados de Comercio de General Roca, nuevamente la E.M de Luis Beltrán y la E.M de San Antonio Oeste, mientras que en la de bronce los tres primeros fueron la E.M de Fernández Oro, Deportivo Viedma y Villa Congreso.

El evento fue organizado por la Asociación de Voleibol Viedmense con la fiscalización de la Federación Rionegrina de Voleibol y el acompañamiento de la Secretaría de Deporte.