Fernández Oro convoca a audiencia pública para impulsar un proyecto de lotes accesibles

El Municipio de Fernández Oro presentará un proyecto para urbanizar 84 hectáreas sobre Ruta 65 y generar lotes con servicios financiados en cuotas.

El intendente de Fernández Oro , Gustavo Amati , confirmó la realización de una audiencia pública fijada para el 25 de agosto a las 19 . El objetivo del encuentro participativo es presentar formalmente a los vecinos una propuesta de desarrollo urbano sobre tierras del ejido local.

El proyecto abarca un predio de 84 hectáreas situado sobre la Ruta 65 , en el límite con la localidad de Allen y pasando el barrio Piedras Blancas . Actualmente, el sector figura en el Código de Ordenamiento Territorial bajo la figura de zona rural reservada para futuras expansiones.

La iniciativa municipal busca modificar esa zonificación para categorizarla como una zona especial de lotes accesibles. Esto permitirá que los propietarios de la tierra puedan llevar adelante las subdivisiones junto con la comuna a medida que lo dispongan.

En las últimas gestiones "hubo 6 loteos sociales", explicó Martín Rebaliatti.

Esquema de financiamiento, cuotas y servicios

En la primera etapa ya hay un propietario interesado en avanzar en conjunto con el municipio. El acuerdo establece un esquema del 50% para el privado y 50% para la comuna. De esta manera, se generarán 250 lotes para el ámbito municipal y otros 250 lotes para la parte privada, alcanzando una primera fase de 500 parcelas. A escala general, el proyecto contempla un potencial total de 1.500 lotes destinados al municipio.

El plan estipula que los terrenos contarán con servicios básicos de agua, luz y gas. El municipio no desembolsará dinero para comprar las tierras, sino que las obras de infraestructura se financiarán con el cobro de las cuotas de los adjudicatarios. Por su parte, el propietario privado deberá esperar dos años a que la comuna finalice los servicios para comercializar su parte de forma particular.

En cuanto al valor de acceso, se estima un valor mensual de entre $250.000 y $300.000 pesos, con un plazo máximo de financiación de 48 cuotas. El destino principal del programa son los trabajadores y las familias de clase media de la localidad.

Debate con sectores privados

La propuesta ha generado objeciones desde el sector privado e integrantes del espacio libertario. Frente a estas posturas, Amati indicó que las críticas provienen de sectores del mercado inmobiliario al considerar que la comuna asume un rol que compite con el desarrollo privado.

El jefe comunal sostuvo que la medida responde a las dificultades que enfrentan los trabajadores para adquirir parcelas privadas, las cuales suelen comercializarse en dólares y sin alternativas de financiamiento al alcance de las familias locales.